乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた、遥香先生が大好きな『新世紀エヴァンゲリオン』（以下、エヴァ）に関するメッセージを紹介しました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「かっきーは『エヴァ』が好きということですが、僕が働いている会社の移動式クレーンが、『エヴァ』初号機カラーになりました！ しかも、クレーンを動かすと『残酷な天使のテーゼ』が流れます！僕も『エヴァ』が好きなので、毎日聴くたびにテンションが上がります！」（鹿児島県）

賀喜：『エヴァ』の色の移動式クレーン……移動式クレーンってなんだっけ（笑）？ 初号機カラーってことは、紫と緑ってことなのかな？ 写真を見てみますね。はい！

生徒から届いた写真

賀喜：移動式クレーンってこれか！ 確かに、初号機カラーのラインが斜めに入ってる。これを動かしたら「残酷な天使のテーゼ」が流れるんだ！――BGMで「残酷な天使のテーゼ」が流れる♪賀喜：あっ流れた。これが大きな倉庫中に流れているのかな？ どうなのかな（笑）？ 確かに、これはテンションが上がる！ でも「残酷な天使のテーゼ」って静かなイントロからテンポが上がっていく曲だから、ピッと動かして「よし、荷物運ぶぞ〜！」って思っても、“残酷な〜♪”でちょっとゆっくりになりそう（笑）。ゆっくり荷物を動かして、ここ（イントロが終わったあたり）から、ちょっと速く動かしちゃいそう（笑）。でもいいね！ これは楽しい。私も欲しい……いや、欲しくはないわ。あっても使うところがないや（笑）。初めてこの存在を知りました。見せてくれてありがとう！ 私も今テンションが上がりました！



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