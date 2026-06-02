風男塾、キュン度MAXのシングル「男装★超メロ」リリース決定。NHKみんなのうた「ザ・だっぴーず」収録も
風男塾 が、ニューシングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）を6月24日にリリースすることを発表した。
今作は、“風男塾だからこそできる最強のメロ曲”をテーマにした、キュン度全開のハイテンションラブソングだという。“メロい＝メロメロになる”をキーワードに、思わず恋に落ちてしまうような甘いセリフや、距離感ゼロの歌詞を詰め込み、胸キュンが止まらない“超メロ”な世界観を描いた一曲に。
さらにNHK「みんなのうた」6月-7月で放送中の「ザ・だっぴーず」も収録している。同楽曲は、生きものたちの“脱皮”をテーマに、“自分の殻を破って前へ進むこと”の大切さを描いており、さまざまな生きものたちの“だっぴ”をユニークに描きながら、前向きなメッセージを届ける楽曲に仕上がっているとのことだ。
また同時にアーティスト写真、ジャケット写真を含む新ビジュアルも公開となり、さらに「男装★超メロ」はInstagramとTikTokでの先行配信もスタートした。
◾️シングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）
2026年6月24日（水）リリース
▼TikTok・Instagramにて先行配信中
https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/
＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞
定価：\1,700（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）
▼DVD収録内容
「男装★超メロ」 MUSIC VIDEO
「男装★超メロ」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE
＜初回限定盤B（CD＋DVD）＞
定価：\1,700（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）
▼DVD収録内容
セルフプロデュースイケメンショートムービー選手権
＜通常盤（CD＋特典）＞
ランダムトレーディングカード（全7種：初回生産分のみ）
定価：\1,300（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）
4.男装★超メロ (Instrumental)
5.グイグイ(Instrumental)
6.ザ・だっぴーず (Instrumental)
◾️＜風男塾LIVE TOUR 2026 灼熱天国!!開宴!!〜バカ熱ハッピーマシマシで〜＞
2026年
7月11日（土）東京/ KMAパラダイスホール
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00〜15:00）
7月18日（土）福岡/ 福岡ポケット
【1部】開場 13:00/ 開演 13:30
【2部】開場 17:00/ 開演 17:30
(問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00〜15:00）
7月20日（月・祝）広島/ SIX ONE Live STAR
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)キャンディープロモーション 082-249‐8334
7月25日（土）宮城/ space Zero
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)G.I.P
8月2日（日）埼玉/ HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337
8月8日（土）大阪/ アメリカ村 BEYOND
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400
8月9日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
8月16日（日）神奈川/ 新横浜NEW SIDE BEACH!!
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337
9月5日（土）東京/ 渋谷ストリームホール
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337
関連リンク
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