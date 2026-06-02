風男塾 が、ニューシングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）を6月24日にリリースすることを発表した。

今作は、“風男塾だからこそできる最強のメロ曲”をテーマにした、キュン度全開のハイテンションラブソングだという。“メロい＝メロメロになる”をキーワードに、思わず恋に落ちてしまうような甘いセリフや、距離感ゼロの歌詞を詰め込み、胸キュンが止まらない“超メロ”な世界観を描いた一曲に。

さらにNHK「みんなのうた」6月-7月で放送中の「ザ・だっぴーず」も収録している。同楽曲は、生きものたちの“脱皮”をテーマに、“自分の殻を破って前へ進むこと”の大切さを描いており、さまざまな生きものたちの“だっぴ”をユニークに描きながら、前向きなメッセージを届ける楽曲に仕上がっているとのことだ。

また同時にアーティスト写真、ジャケット写真を含む新ビジュアルも公開となり、さらに「男装★超メロ」はInstagramとTikTokでの先行配信もスタートした。

◾️シングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）
2026年6月24日（水）リリース

▼TikTok・Instagramにて先行配信中
https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/

初回限定盤A
初回限定盤B
通常盤

＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞
定価：\1,700（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）

▼DVD収録内容
「男装★超メロ」 MUSIC VIDEO
「男装★超メロ」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE

＜初回限定盤B（CD＋DVD）＞
定価：\1,700（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）
▼DVD収録内容
セルフプロデュースイケメンショートムービー選手権

＜通常盤（CD＋特典）＞
ランダムトレーディングカード（全7種：初回生産分のみ）
定価：\1,300（税込）
▼CD収録内容
1.男装★超メロ
2.グイグイ
3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）
4.男装★超メロ (Instrumental)
5.グイグイ(Instrumental)
6.ザ・だっぴーず (Instrumental)

◾️＜風男塾LIVE TOUR 2026 灼熱天国!!開宴!!〜バカ熱ハッピーマシマシで〜＞

2026年
7月11日（土）東京/ KMAパラダイスホール
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)チケット係　03-5778-9504 （平日12:00〜15:00）

7月18日（土）福岡/ 福岡ポケット
【1部】開場 13:00/ 開演 13:30
【2部】開場 17:00/ 開演 17:30
(問)チケット係　03-5778-9504 （平日12:00〜15:00）

7月20日（月・祝）広島/ SIX ONE Live STAR
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)キャンディープロモーション　082-249‐8334

7月25日（土）宮城/ space Zero
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)G.I.P

8月2日（日）埼玉/ HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション　0570-00-3337

8月8日（土）大阪/ アメリカ村 BEYOND
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サウンドクリエーター　06-6357-4400

8月9日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンデーフォークプロモーション　052-320-9100

8月16日（日）神奈川/ 新横浜NEW SIDE BEACH!!
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション　0570-00-3337

9月5日（土）東京/ 渋谷ストリームホール
【1部】開場 12:00/ 開演 12:30
【2部】開場 16:00/ 開演 16:30
(問)サンライズプロモーション　0570-00-3337

関連リンク

◆風男塾 オフィシャルサイト
◆風男塾 オフィシャルX
◆風男塾 オフィシャルInstagram
◆風男塾 オフィシャルTikTok