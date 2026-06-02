風男塾 が、ニューシングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）を6月24日にリリースすることを発表した。

今作は、“風男塾だからこそできる最強のメロ曲”をテーマにした、キュン度全開のハイテンションラブソングだという。“メロい＝メロメロになる”をキーワードに、思わず恋に落ちてしまうような甘いセリフや、距離感ゼロの歌詞を詰め込み、胸キュンが止まらない“超メロ”な世界観を描いた一曲に。

さらにNHK「みんなのうた」6月-7月で放送中の「ザ・だっぴーず」も収録している。同楽曲は、生きものたちの“脱皮”をテーマに、“自分の殻を破って前へ進むこと”の大切さを描いており、さまざまな生きものたちの“だっぴ”をユニークに描きながら、前向きなメッセージを届ける楽曲に仕上がっているとのことだ。

また同時にアーティスト写真、ジャケット写真を含む新ビジュアルも公開となり、さらに「男装★超メロ」はInstagramとTikTokでの先行配信もスタートした。

◾️シングル「男装★超メロ」（読み：だんそう めちゃめろ）

2026年6月24日（水）リリース ▼TikTok・Instagramにて先行配信中

https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/ 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞

定価：\1,700（税込）

▼CD収録内容

1.男装★超メロ

2.グイグイ

3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ） ▼DVD収録内容

「男装★超メロ」 MUSIC VIDEO

「男装★超メロ」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE ＜初回限定盤B（CD＋DVD）＞

定価：\1,700（税込）

▼CD収録内容

1.男装★超メロ

2.グイグイ

3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）

▼DVD収録内容

セルフプロデュースイケメンショートムービー選手権 ＜通常盤（CD＋特典）＞

ランダムトレーディングカード（全7種：初回生産分のみ）

定価：\1,300（税込）

▼CD収録内容

1.男装★超メロ

2.グイグイ

3.ザ・だっぴーず（ NHK「みんなのうた」6月-7月 ）

4.男装★超メロ (Instrumental)

5.グイグイ(Instrumental)

6.ザ・だっぴーず (Instrumental)

◾️＜風男塾LIVE TOUR 2026 灼熱天国!!開宴!!〜バカ熱ハッピーマシマシで〜＞ 2026年

7月11日（土）東京/ KMAパラダイスホール

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00〜15:00） 7月18日（土）福岡/ 福岡ポケット

【1部】開場 13:00/ 開演 13:30

【2部】開場 17:00/ 開演 17:30

(問)チケット係 03-5778-9504 （平日12:00〜15:00） 7月20日（月・祝）広島/ SIX ONE Live STAR

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)キャンディープロモーション 082-249‐8334 7月25日（土）宮城/ space Zero

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)G.I.P 8月2日（日）埼玉/ HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337 8月8日（土）大阪/ アメリカ村 BEYOND

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400 8月9日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 8月16日（日）神奈川/ 新横浜NEW SIDE BEACH!!

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337 9月5日（土）東京/ 渋谷ストリームホール

【1部】開場 12:00/ 開演 12:30

【2部】開場 16:00/ 開演 16:30

(問)サンライズプロモーション 0570-00-3337