RE-GEが、デジタルシングル第1弾「ひらりワンピース」を6月26日に配信リリースする。

（関連：「Juice=Juiceってずっとすごい」 11人で辿り着いた限界のその先 ツアー最終公演、燃え上がる炎が照らす未来）

本情報は、6月2日に池袋 サンシャインシティ 噴水広場にて行われた1stシングル『0秒前』のリリースイベントにて発表されたもの。

本楽曲は、最高の友達と過ごす夏は最高に楽しい！というテーマとなっており、弾ける夏の幸福感を表現するようなアップテンポでハイテンションな仕上がりとなっている。振付は元TEAM SHACHIメンバーの坂本遥奈が担当。楽曲の持つ可愛さや夏を体現するサウンドにRE-GEらしさを織り交ぜたダンスパフォーマンスとなっている。

また、リリースと同日の20時には、1stシングル収録曲「イチゴソーダ」のMVも公開。イチゴをイメージした衣装に、本人たちの透明感や清涼感の合わさったガーリーかつ瑞々しい映像となっている。

さらに、同イベントでは『RE-GEと過ごすファーストサマープロジェクト』も告知された。RE-GEにとって初めての夏ということで、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』や『超 NATSUZOME 2026』などの大型アイドルフェスへの出演のほか、6月から8月にかけて新曲が毎月リリースされる予定だ。

■坂本遥奈 コメント

RE-GE初の夏曲ということで、弾けるような明るさをイメージして振り付けを担当させていただきました！

私の思う「RE-GEらしさ」は、フレッシュな青春感。そしてみんな可愛い！そんなRE-GEの持っている色に、夏らしいアツさも加え、見ていて元気になれるような“楽しい”をたくさん詰め込んだ振り付けになっています。以前からグループの振り付けをしてみたいと思っていたので、今回RE-GEの振り付けを担当できてとても嬉しかったです。ライブ会場では、ファンの皆さんと一緒にジャンプして踊って、会場がひとつになれる一曲になったら嬉しいです！私もどこかで混ざってジャンプしたいなと思っています。たくさんの方に届きますように！

（文=リアルサウンド編集部）