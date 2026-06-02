

BE:FIRST

６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが２日、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」（７月１日リリース）の収録内容を解禁した。

BE:FIRSTがリリースする記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、代表曲「Fast Car」「Perfect Strangers」「Rise」など数々のヒットを生み出し、総ストリーミング数220億回超、シングル売上8,500万枚以上を記録、135回以上のプラチナ認定やBRIT認定ブレイクスルー・アルバムの獲得など、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。

切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

さらに、2曲目に収録される楽曲のタイトルは「Why, Why」だ。本楽曲は、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された。作詞はSKY-HIとRYUHEIが担当。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2-Step / UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動く二人の関係を描いたラブソング。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した一曲に仕上がっている。

他にもメンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて、合計3曲を収録。

さらに、LIVE盤には2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮」を収録。MV盤には表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録。