長谷川京子、ミニ丈から美脚スラリ「脚長すぎて二度見」「かっこよくて憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の長谷川京子が6月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】47歳女優「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚スラリ
長谷川は、「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから」とつづり、日常でのショットを複数枚投稿。大きな黒縁のメガネにマスタードイエローの半袖トップス、ダークブラウンのショートパンツを合わせ、大ぶりなバッグを小脇に抱えたスタイルを披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また「変わらず同系色でまとめるコーディネートが好きです。そして最近はこのバッグが大好きで毎日使っています。今日もお昼からの撮影の前に、しっかりとピラティスで動いてきました」と、ボディメイクや撮影前の習慣についても記している。
この投稿に、ファンからは「美脚が眩しい」「大人スタイル参考になる」「かっこよくて憧れる」「忙しくてもピラティス行くのさすが」「脚長すぎて二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚スラリ
◆長谷川京子、ショートパンツから美脚スラリ
長谷川は、「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから」とつづり、日常でのショットを複数枚投稿。大きな黒縁のメガネにマスタードイエローの半袖トップス、ダークブラウンのショートパンツを合わせ、大ぶりなバッグを小脇に抱えたスタイルを披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚が眩しい」「大人スタイル参考になる」「かっこよくて憧れる」「忙しくてもピラティス行くのさすが」「脚長すぎて二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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