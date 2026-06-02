長谷川京子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/02】女優の長谷川京子が6月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたコーディネートを公開し、話題となっている。

【写真】47歳女優「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚スラリ

◆長谷川京子、ショートパンツから美脚スラリ


長谷川は、「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから」とつづり、日常でのショットを複数枚投稿。大きな黒縁のメガネにマスタードイエローの半袖トップス、ダークブラウンのショートパンツを合わせ、大ぶりなバッグを小脇に抱えたスタイルを披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。

また「変わらず同系色でまとめるコーディネートが好きです。そして最近はこのバッグが大好きで毎日使っています。今日もお昼からの撮影の前に、しっかりとピラティスで動いてきました」と、ボディメイクや撮影前の習慣についても記している。

◆長谷川京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美脚が眩しい」「大人スタイル参考になる」「かっこよくて憧れる」「忙しくてもピラティス行くのさすが」「脚長すぎて二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】