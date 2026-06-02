「広島（降雨中止）日本ハム」（２日、マツダスタジアム）

日本ハム・新庄剛志監督が２４年度ドラフト１位の柴田獅子投手を４日の同戦に先発させることを明言。ＤＨがないセ・リーグ本拠地のゲームで二刀流テストを実施する考えも明かした。

「打席にも立てるしね。今回はどうしても見たいと。今のピッチャーの中でもトップレベルの球を投げているし、去年もすごかったじゃないですか」と説明した指揮官。「打つ方が増えたので、ちょっとピッチングだけに集中はできてないと思うんですけど。大事に育てないといけないんですけど、このチャンスは見てみたいなと」と明かした。

打順については「７番くらいでしょうね。７番で十分じゃない？」と指揮官。「７番か８番か、ヒットはそこまで出ていないので一発狙いないさいという感じ。当てに行こうとすると自打球だったり、詰まったりするから。思い切り振ってくれたらいいですよ」と期待を込める。

「漫画みたいなプレーをしてほしい。彼も狙っていると思いますよ。相手もピッチャーとしては投げてこないと思うので」と語り、大谷ルールについては「頭にない」と新庄監督。柴田は２年目の今季、ファームで７試合に先発し２勝０敗、防御率０・７３。野手としては３２試合の出場で２本塁打、打率・１７０の成績を残している。