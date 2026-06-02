【6月2日限定】最大4200円オフのグッズセットにビール200円引きなど。横浜スタジアムで「横浜開港記念日」を祝うキャンペーン開催。

プロ野球・横浜DeNAベイスターズは2026年6月2日、「横浜開港記念日」を記念し、横浜市民を東北楽天ゴールデンイーグルス戦に無料招待しています（応募受付は5月17日に終了）。

これに合わせて、会場の横浜スタジアムでは当日限りのお得なキャンペーンを実施しています。

初めての人も何度も来場している人も楽しめる！

観戦グッズが豊富に揃ったショップ「BAYSTORE HOME」では、Yデッキ開門後より2種類のお得なグッズセットを販売。

●ハマの船出セット

セット内容は、I☆YOKOHAMAジャガードタオルマフラー、カンフーバット／DB.スターマン&DB.キララ、スタージェット／風船＆ポンプセット／ロゴの3つ。

定価3600円相当が、3000円で購入できます。

●ハマの大航海セット

セット内容は、ハイクオリティーレプリカユニフォーム／HOME／＃背番号無（S〜Oサイズ）、I☆YOKOHAMAジャガードタオルマフラー／HOME、スタージェット／風船&ポンプセット／ロゴの3つ。

ユニフォームサイズはS・M・L・Oから選択可能。

定価1万4200円相当を、1万円で購入できます。

また、横浜スタジアム内の各飲食店舗、ハマスタモバイルオーダー（HaMaMo！）、球場外の「&9（アンド・ナイン）」などの対象店舗では、「ビール200円引きキャンペーン」を実施。

各種ビール（ノンアルコールビール、ソフトドリンクは対象外）を通常価格から200円引きで購入できます。

この他にも、当日入会でオフィシャルファンクラブ BlueMatesの年会費が500円オフになるキャンペーン、「神奈川県こども招待DAY」当選者限定でオフィシャルファンクラブ BlueMatesに当日入会すると限定グッズを特別価格で購入できるキャンペーン、スタジアム内対象店舗での DeNA Pay 決済で合計金額の15%がキャッシュバックになるキャンペーンなど、お得なイベントが目白押し。

横浜DeNAベイスターズと、横浜スタジアムをお得に堪能できる、特別な1日をお見逃しなく。

（C）YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）