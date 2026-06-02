「スシロー」が年に1度の期間限定フェアを6/3から開催！ 約2倍のサイズの中トロや、いくら包みが食べられる「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」

感謝の特別価格と約2倍サイズのネタが目白押し！ 全国の店舗で期間限定フェアが開幕

「スシロー」は、2026年6月3日より全国の店舗にて、年に一度の大きな感謝を込めた「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」を開催します。

今回の目玉商品となる「いくら包み」は、ねっとりとしたいくらの旨みを包みでダイレクトに味わえる一品で、税込110円からの感謝の特別価格で登場。

さらに、店内で丁寧に1枚1枚切りつける「特ネタ中とろ」をお値段そのままで通常の約2倍サイズにした「特ネタ倍とろ」が税込180円から楽しめるほか、定番の「コーン軍艦」などのサラダ軍艦3種もお値段そのままで倍盛りになって登場します。

ほかにも「天然キンキとのどぐろ盛り合わせ」や、対象のソフトドリンクが税込100円からの半額で提供されるなど、腹一杯お召し上がりいただける商品が勢揃い。

この機会に全国の店舗で徹底したこだわりを愚直にお楽しみください。

（以下、プレスリリースより）

年に一度の大きな感謝を込めて『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026』開催！「いくら包み」が感謝の特別価格、税込110円〜で登場！

さらに、お値段そのまま倍サイズになった「特ネタ倍とろ」や、倍盛りの人気軍艦も！6月3日（水）より全国のスシローにて販売開始

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、6月に創業月を迎えることから、お客さまへ年に一度の大きな感謝を込めて『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』を6月3日（水）より全国のスシローにて開催いたします。

さらに、おすしとともにお得にお楽しみいただけるように、対象のソフトドリンクを6月3日（水）〜6月23日（火）の期間に半額にてご提供いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』では、今年一番の感謝の気持ちを込めて、お客さまにうまいすしを腹一杯お召し上がりいただけるような商品を多数ご用意いたしました。

目玉商品である「いくら包み」はねっとりとしたいくらの旨みを包みでダイレクトに味わえます。この商品を感謝の気持ちを込めて、税込み110円〜でご用意いたします。

また、「特ネタ倍とろ」は、鮪にこだわるスシローが大きな感謝を込めて、店内で解凍し丁寧に1枚1枚切りつけるひと手間をかけた「特ネタ中とろ」を、通常の約2倍サイズにして、お値段そのままでご提供いたします。

さらに、幅広い世代に愛されるスシロー定番のサラダ軍艦の「コーン軍艦」、「かに風サラダ軍艦」、「ツナサラダ軍艦」は、お値段そのままで、倍盛りにしてご提供いたします。

そのほか、高級魚として知られる天然キンキとのどぐろを一皿で食べ比べができる「天然キンキとのどぐろ盛り合わせ」などが登場いたします。さらに、うまさのために店内巻いた「スシロー海鮮巻き重ね(夏）」や、さっぱりピリ辛で楽しめる「グリルチキン 七味おろしポン酢」も、これからの暑い季節に合わせて登場します。

また、暑くなるこれからの季節にもぴったりなソフトドリンクも、6月3日（水）〜6月23日（火）の期間に半額でご提供いたします。

ぜひ、この機会に全国のスシローにてこだわりの商品をお楽しみください。

※店舗によって価格が異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』商品概要

スシロー名物！

感謝一杯の約2倍サイズ！

■商品名：特ネタ倍とろ

■価 格：税込180円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）

但し販売予定総数277万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※店内仕込のため、形状等が異なる場合があります。

感謝の気持ちを込めた特別価格！

■商品名：いくら包み

■価 格：税込110円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜

販売予定総数207万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

■商品名：倍盛り！コーン軍艦

■価 格：税込120円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）

但し販売予定総数66万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：倍盛り！かに風サラダ軍艦

■価 格：税込120円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）

但し販売予定総数33万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：倍盛り！ツナサラダ軍艦

■価 格：税込120円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）

但し販売予定総数31万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：天然キンキとのどぐろ盛り合わせ

■価 格：税込280円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）

但し販売予定総数40万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※盛り合わせ内容：キンキ ポン酢ジュレ、のどぐろの炙り(レモンのせ、直火炙り)

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。

店内巻きにこだわった一品！

■商品名：スシロー海鮮巻き重ね(夏）

■価 格：税込180円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※手巻きのため、ご提供時の形状等が異なる場合があります。

■商品名：グリルチキン 七味おろしポン酢

■価 格：税込170円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※お持ち帰り対象外です。

※写真はイメージです。

2026年6月3日（水）〜6月23日（火）にて対象のソフトドリンク半額！

暑くなるこれからの季節にもぴったりなソフトドリンクを一部、6月3日（水）〜6月23日（火）の期間にて半額でご用意いたします。

＜対象ドリンク＞

ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ

■商品名：ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ

■価 格：税込200円〜→税込100円〜

■販売期間：2026年6月3日（水）〜6月23日（火）

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。