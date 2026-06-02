「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でインスペック<6656.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



インスペックはここ急速に水準を切り上げ、きょうは前日に続くストップ高で一時１１４５円まで噴き上げる場面があった。その後は全体地合い悪に押され反落し、９００円台で売り買いを交錯させている。同社は半導体パッケージ基板の外観検査装置などを手掛けており、ＡＩデータセンターの建設ラッシュに伴い、ＡＩサーバーに搭載される最先端半導体チップの最終工程の外観検査で、同社の収益機会が高まるとの思惑が株価を突き上げる格好となった。ただ、株価は４月上旬以降、約２カ月で２倍化しており、目先は短期急騰の反動も意識されやすい状況にある。



出所：MINKABU PRESS