「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」──この春、2人の息子がそれぞれ高校と中学に進学した歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）。

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5月24日には、誕生日を迎えた次男で歌舞伎俳優・中村長三郎（13）とのツーショットをInstagramに公開し、「愛ちゃんママの包み込むような優しい笑顔が本当に素敵」「息子さんたちが素敵に成長されていて、しっかりしたお母様だなと感じた」など、温かいコメントが寄せられている。

2009年4月、前田は7年の交際を経て勘九郎（当時は『中村勘太郎』）との結婚を発表。同年10月に結婚披露宴を行った。前田といえば、子役から活動していた実力派女優だが、2011年2月に第1子の男児、2013年5月に第2子となる男児を出産したことをきっかけに、自身の芸能活動はセーブ。夫や子どものサポートに専念してきた。

「夫の勘九郎さんは歌舞伎の世界だけでなく、ドラマや映画の現場などでも幅広く活躍。2019年1月から同年12月にかけて放送されたNHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』では、俳優・阿部サダヲ（56）とともにダブル主演を務めています。歌舞伎の公演とは別に映像の仕事もこなすことができたのは、前田さんの内助の功があってのことでしょう」（スポーツ紙記者）

大河のオンエア開始が迫っていた2018年の大みそかには、東京・日本橋にある老舗蕎麦店に歌舞伎の名門「中村屋」と「成駒屋」の面々が集合。夫・勘九郎が不在の中、前田が2人の子どもの面倒を見ることに。当日『成駒屋』中村芝翫の妻・三田寛子が欠席するなかで芝翫の母、雅子さんのお世話を積極的に手伝う様子が目撃されていた。

店には、前田のほかに勘九郎の父・中村勘三郎さん（享年57）の夫人・好江さん、勘九郎の弟・七之助（43）らの姿もあり、居合わせた常連客の話によると、前田は子どもの面倒を見ながら高齢の雅子さんのエスコートもしていたという。

裏方に徹して集めた梨園の信頼

「前田さんは、結婚直後から贔屓客の名前を覚え、勘九郎さんを支えながら2人の男の子を産み育て、そして愚痴を言いません。中村屋の男性は代々、鍵を持たずに出かけるため、勘九郎さんの帰りがどんなに遅くなっても待っているそうです。

夫の活動を声高に発信するタイプではありませんが、裏方に徹して家族のサポートや気配りを欠かさないことで梨園の信頼を集めてきた方です」（歌舞伎関係者）

前田は出産後、芸能活動は積極的に行わず、献身的に夫や子どもを支えてきた。

「2人の子どもに尽くすあまり、これまで自分のことはついつい後回しにしてしまっていたそうですが、長男の勘太郎くんが15歳、次男の長三郎くんも13歳になり、立派に成長しています。最近では一人の時間に本を読んで過ごすなど、前田さんも少し生活に余裕が生まれてきたそうですよ」（前出・歌舞伎関係者）

Netflixドラマ出演で本格復帰に期待も

女優は休業状態の前田。これまでは年末恒例のドキュメンタリー特番『密着！ 中村屋ファミリー』（フジテレビ系）でその近況がわかった程度だったが、2025年4月23日に配信開始となったNetflix映画『新幹線大爆破』では、久しぶりに演技を披露した。

「出演シーン自体は決して多くありませんが、新幹線内でけがを負った乗客の様子を診る女医役で、凛とした演技を見せていました。前田がInstagramに投稿した撮影現場の写真には、『また愛さんの演技が見たい』などと本格的な活動再開を望む声も上がっています」（前出スポーツ紙記者）。

Netflix出演で久々に演技を披露した前田だが、Instagramに並ぶのは夫の舞台や息子たちの成長の記録が中心だ。

子どもたちが新しいステージに進んだ春。少しずつ自分の時間も取り戻しつつある前田だが、中村屋を支える日々は、これからも続いていきそうだ。