限定500台の「RR」とともに登場

カワサキモータースジャパンは、2026年6月1日にスーパースポーツモデルの新型「Ninja ZX-10R」と「Ninja ZX-10RR」を発表しました。

発売はNinja ZX-10Rが2026年8月1日、Ninja ZX-10RRが同年9月12日を予定しています。

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「真のチャンピオンに相応しいマシン」を開発コンセプトに掲げた新しいNinja ZX-10Rシリーズは、空力性能やシャーシ、電子制御など多岐にわたる進化を遂げています。

新型モデルで最も目を引くのは、機能美あふれる大型ウイングレットです。このパーツは高速域で最適なダウンフォースを生み出し、従来モデルと比較して約25%も向上させています。これにより前輪の接地感が高まるだけでなく、加速や減速、バンクといった走行中の姿勢変化に過敏に反応しないよう設計されているため、軽快で自然なハンドリングと高い旋回速度を実現します。

このウイングレットの採用に合わせ、フロントカウルは刷新され、サイドとテールのカウルも完全新設計となりました。シャープでアグレッシブなスタイリングは、次世代Ninjaスーパースポーツを象徴するニューフェイスとして、シリーズのフラッグシップにふさわしい存在感を放ちます。

シャーシとサスペンションも、ウイングレットによって増加したフロントのダウンフォースに対応するため、ジオメトリが変更されました。

スイングアームのピボット位置を従来比で2mm高く設定することでリアタイヤへのトラクション性能を改善したほか、フロントフォークの突出量やリアサスペンションリンクのレバー比も最適化され、総合的な走行性能と優れたコントロール性を手に入れています。

搭載される排気量998ccの水冷並列4気筒エンジンは、「スーパーバイク世界選手権」で証明された高い性能を維持しながら、排出ガス性能の改善が図られました。

電子制御の面では、従来モデルから受け継いだパッケージで精密な走りを支えつつ、新たに5インチの大型TFTカラー液晶インストゥルメントをコックピットに採用しています。これにより先進性と高級感が与えられ、表示モードはアナログ風タコメーターを中心としたものと、サーキット走行向けのバー形式タコメーターとラップタイマーを表示するものから選択可能です。

さらに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との連携により、ターンバイターン方式のナビ機能や音声コマンドも利用できるようになり、ストリートモデルとしての利便性も高められました。

モデルは2種類を用意しており、ハイレベルなベースモデルであるNinja ZX-10Rに加え、サーキット走行をより重視したNinja ZX-10RRが世界500台の限定生産でラインナップされます。

Ninja ZX-10RRはシングルシート仕様で、ベースモデルに対してPankl製のチタニウムコネクティングロッドと軽量ピストン、専用サスペンションを装備し、ポテンシャルを一段と強化しています。

装着されるタイヤも異なり、Ninja ZX-10Rにはカワサキとブリヂストン社が共同開発した「BATTLAX RACING STREET RS12」が、Ninja ZX-10RRにはピレリ製の「Supercorsa SP (V3)」が採用されます。

両モデルともABSを標準装備し、カワサキプラザのみで取り扱われる「カワサキケアモデル」として販売されます。これには1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換が無償で付帯します。

価格（消費税込）は、Ninja ZX-10Rが248万6000円、Ninja ZX-10RRが347万6000円です。

カラーはNinja ZX-10Rがライムグリーンとメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラックの2色、Ninja ZX-10RRはライムグリーンのみとなります。

高い効果を発揮するエアロダイナミクスパッケージがサーキットでのポテンシャルを高め、新しいインストゥルメントが利便性と快適性をもたらす新型Ninja ZX-10Rシリーズは、あらゆる場面でライダーに格別のライディング体験を提供するでしょう。