松浦亜弥、久しぶりのCM出演＆歌唱 WEB CMで爽やかな歌声を披露「少し緊張もありました」
歌手の松浦亜弥が、春日井製菓のノンシュガーのど飴『キシリクリスタル』の新WEB CMに出演。レコーディングスタジオを舞台に、爽やかな歌声を披露している。
【動画】“あやや”の爽やかな歌声！久しぶりのCM出演＆歌唱となったWEB CM＆メイキング
2001年のデビュー以来、多くのファンを魅了してきた松浦が、自身のデビュー25周年という節目に、同じく誕生25周年を迎えた『キシリクリスタル』とコラボレーションした。
新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。映像は、松浦が『キシリクリスタル』をそっと見つめ、ひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いを入れるシーンから始まる。イントロが流れると、本WEB CMオリジナル楽曲を優しく爽やかに歌唱。ラストでは、おなじみのフレーズ「キシリクリスタル〜」を印象的に歌い上げている。
久しぶりのCM撮影となり「久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありました」というが、プロフェッショナルな姿勢で複数のバージョンを試しながらスムーズに進行したという。メイキング動画では、動きや声の細かなニュアンスを自ら確認しながら試行錯誤を重ねる姿や、モニターを真剣にチェックしながら表現を磨いていく様子が収められている。
■松浦亜弥 コメント
キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。
なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。
私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とてもうれしく思っています！ふと気分を切り替えたいときに、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。
久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたらうれしく思います。
【動画】“あやや”の爽やかな歌声！久しぶりのCM出演＆歌唱となったWEB CM＆メイキング
2001年のデビュー以来、多くのファンを魅了してきた松浦が、自身のデビュー25周年という節目に、同じく誕生25周年を迎えた『キシリクリスタル』とコラボレーションした。
新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。映像は、松浦が『キシリクリスタル』をそっと見つめ、ひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いを入れるシーンから始まる。イントロが流れると、本WEB CMオリジナル楽曲を優しく爽やかに歌唱。ラストでは、おなじみのフレーズ「キシリクリスタル〜」を印象的に歌い上げている。
■松浦亜弥 コメント
キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。
なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。
私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とてもうれしく思っています！ふと気分を切り替えたいときに、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。
久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたらうれしく思います。