ニュルブルクリンクで鍛え上げた“究極モデル”

トヨタのモータースポーツブランドであるGAZOO Racing（GR）は2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。

GRMNカローラは、「GRカローラ」をベースにさらなる走行性能を追求した高性能モデルです。

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スーパー耐久シリーズでのレース活動やドイツ・ニュルブルクリンクでの開発を通じて鍛え上げられ、限界領域においてもドライバーが高い安心感を持って操れるクルマを目指して開発されました。

販売は日本、北米、豪州を中心に台数限定で行われる予定です。日本国内では2026年秋頃からスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じた商談申し込みの受付を開始し、2027年内の発売が予定されています。

GRカローラは、トヨタの世界戦略車「カローラ」をベースに開発されたハイパフォーマンスモデルです。

「GRヤリス」で培われた技術を投入し、1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジン「G16E-GTS」とスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を組み合わせることで、本格的なスポーツ走行に対応するモデルとして2022年に誕生しました。

開発の背景には、マスタードライバーである豊田章男氏（モリゾウ）の「お客様を虜にするカローラを取り戻したい」という思いがあったとされています。実用性とスポーツ性能を高次元で両立したモデルとして、世界各国で展開されてきました。

また、発売後も継続的な改良が行われており、2025年に発表された25式後期モデルでは、構造用接着剤の塗布長を13.9m延長した32.7mとすることでボディ剛性を向上。

さらに、高負荷走行時の吸気温度上昇を抑制するクールエアダクトを採用するなど、モータースポーツ活動で得られた知見が反映されています。

今回発表されたGRMNカローラは、そうしたGRカローラの進化の集大成ともいえるモデルです。

「GRMNを名乗るならニュルブルクリンクをしっかり走れるクルマに」という考えのもと開発が進められ、世界有数の過酷なサーキットとして知られるニュルブルクリンクで徹底的な走り込みが行われました。

開発チームはスーパー耐久シリーズへの参戦に加え、ニュルブルクリンクでの実走テストや最新シミュレーターを活用した検証を繰り返し実施。

その結果、限界領域においてもクルマとドライバーが高い一体感を持って走行できる性能を追求したとしています。

ボディサイズは全長4410mm×全幅1850mm×全高1475mm、ホイールベース2640mm。全高がベース車より5mm低くなっている以外は基本寸法を踏襲していますが、内外装には数多くの専用装備が与えられています。

エクステリアでは、カーボン製エンジンフードやカーボン製フロントフェンダー、カーボン製フロントサイドスポイラーを採用。

さらに、角度調整機構付きのカーボン製リアウイングやフードダクト、フェンダーダクトなどを装備し、高速域での空力性能と接地性の向上を図っています。

足元にはGRロゴ入りのマットブロンズ鍛造ホイールを装着。専用のGRMNエンブレムやダークカラーのトヨタエンブレムも採用され、特別なモデルであることを主張します。ボディカラーには専用設定色の「グラビティブラック」が用意されました。

インテリアでは後席を撤去した2シーター仕様を採用。専用の剛性ブレースを装着することで、軽量化とボディ剛性の向上を両立しています。

また、GRMN専用フルバケットシートを採用し、高い横Gが発生する状況でも優れたホールド性を確保。

植毛加工が施されたインストルメントパネルやフロントピラートリムのほか、カーボン製オーナメントやモリゾウ氏のサイン入りパッドも装備されるなど、走りへのこだわりが随所に盛り込まれています。

パワートレインには、GRカローラと同じ1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジン「G16E-GTS」を搭載します。

最高出力は224kW（304PS）を維持しながら、最大トルクはベース車比で15Nm向上した415Nmを発生。

特に3600回転から4800回転までの中速域におけるトルク特性を見直すことで、コーナー立ち上がり時の加速性能向上を図っています。

トランスミッションにはクロスミッション化された6速iMTを採用。駆動方式はGR-FOURを継承しながらも、専用の4WD制御チューニングが施され、超高速域での安定性を高めています。

足まわりには専用モノチューブショックアブソーバーを採用し、リバウンドスプリングを内蔵。

さらにニュルブルクリンクでのテストを重ねることでバウンドストッパー特性を最適化し、高いスタビリティとコントロール性を実現したといいます。

タイヤには245／40ZR18サイズの「MICHELIN PILOT SPORT CUP 2」を装着。ベース車より10mm幅広いタイヤを採用することで、コーナリング性能や制動性能の向上にも貢献しています。

さらに、クールエアダクトに加えてインタークーラースプレーやサブラジエーターも装備。連続した高負荷走行時でも安定したパフォーマンスを発揮できる仕様となっています。

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GRは今回のGRMNカローラに加え、GR-DATを搭載した5シーターモデル「GRカローラ MORIZO RR」の開発も進めていることを明らかにしました。

発売時期は未定とされていますが、GRMNカローラとは異なる魅力を持つ高性能モデルとして登場が待たれます。

なお、GRMNカローラとGRカローラ MORIZO RR（コンセプト）は、6月2日から6月28日まで富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンターで展示されます。

モータースポーツを起点としたクルマづくりを掲げるGRにとって、これらのモデルは今後の方向性を示す重要な一台となりそうです。