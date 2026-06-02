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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいと、「無用の用」」を公開した。動画では、他者からの評価に依存する現代社会において、大人が生きがいを見失う理由と、自己肯定感を取り戻すための視点を語っている。



茂木氏は、生きがいを構成する要素の多くが子供時代に関係していると指摘。大人がそれらを失う背景には、「世の中で役に立つ人」を目指すことで、常に他者からの評価や点数に縛られる現実があると説明した。こうした状態は人間を手段として扱うものであり、SNSの「いいね」や再生数もプラットフォームにとっての有用性でしかないと警鐘を鳴らす。



また、外部評価ばかりを追い求めるとバーンアウト（燃え尽き症候群）に陥ると懸念を示す。効率や生産性を重視する競争社会の中で、自著『IKIGAI』がドイツでベストセラーになった背景にも、そうした社会的な疲弊があると分析。何者でもなく「存在するだけで肯定されていた」子供時代の純粋な喜びを思い出す重要性を説いた。



最後に茂木氏は、ノーベル賞を受けた化学者の北川進氏が重視する荘子の「無用の用」という言葉を引き合いに出し、AIなどの技術が発展し外部評価が厳密になる現代だからこそ、「存在するだけで価値がある」と自身を肯定する姿勢が必要だと提言。評価にとらわれず、生きる喜びを取り戻すことこそが真の生きがいであると締めくくった。