妊娠初期は流産しやすいって本当? 原因や兆候、リスクについて医師が解説

「妊娠初期は流産しやすい」とよく聞きますが、本当なのでしょうか? 実は、妊娠10週まではまだ不安定な時期で、初期流産が起こる可能性は決して低くありません。流産の確率や兆候にはどのような特徴があるのでしょうか? 妊娠初期の流産について、「折野産婦人科」の折野先生に伺いました。

編集部

「妊娠初期は流産しやすい」というのは本当ですか？

折野先生

そうですね。そもそも、「妊娠初期」や「安定期」という言葉の定義は曖昧です。そのうえで「初期流産」という点では、妊娠10週まではまだ不安定で流産しやすいと言えます。

編集部

初期の流産の原因はなんですか？

折野先生

妊娠初期の流産の最も多い原因は、「胎児の染色体異常」です。実際に流産したとき、責任を感じてしまう妊婦さんも多いのですが、あまりご自身を責めないでいただきたいですね。

編集部

どのくらいの確率で流産になるのですか？

折野先生

ご自身で妊娠と気づく前に流産しているケースもあるので、正式なデータは不明ですが、全体の約15％と言われています。

編集部

初期に流産する場合、兆候はありますか？

折野先生

「性器から少量の出血」と「子宮収縮によって起こる腹痛」が流産の兆候として挙げられます。出血は鮮血の場合もあれば、暗赤色の場合もあります。腹痛はギューッと収縮するような、重い生理痛のような痛みであることが多いようです。その一方、兆候が全く感じられない場合もあります。

監修医師：

折野 一郎（折野産婦人科）

大阪医科大学（現・大阪医科薬科大学）卒業。その後、大阪医科大学附属病院（現・大阪医科薬科大学病院）、市立ひらかた病院、高槻赤十字病院などで勤務医として経験を積む。2011年、大阪府枚方市に位置する「折野産婦人科」の院長に就任する。日本産科婦人科学会専門医。母体保護法指定医。

※この記事はメディカルドックにて＜妊娠初期の流産の原因や兆候を産婦人科医が解説 早期流産の確率はどれくらい?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。