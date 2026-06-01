【停電情報】台風6号 奄美地方で約1万9,850戸停電（1日午後10時半現在）
台風6号が接近している奄美地方では、1日午後10時35分現在、およそ1万9,850戸で停電が発生しています。
台風６号は、１日午後１０時現在、那覇市の北約９０キロを１時間に２０キロの速さで北に進んでいるとみられます。中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルです。
九州電力送配電によりますと、台風６号の影響で、1日午後10時35分現在、瀬戸内町、十島村、喜界町、徳之島、沖永良部島、与論島の合わせておよそ19,850戸で停電が発生しています。
十島村停電戸数：約60戸（復旧見込み：確認中） 瀬戸内町 停電戸数：約2,690戸（復旧見込み：確認中） 喜界町 停電戸数：約680戸（復旧見込み：確認中） 徳之島町 停電戸数：約3,250戸（復旧見込み：確認中） 天城町 停電戸数：約1,980戸（復旧見込み：確認中） 伊仙町 停電戸数：約1,810戸（復旧見込み：確認中） 和泊町 停電戸数：約4,510戸（復旧見込み：確認中） 知名町 停電戸数：約2,450戸（復旧見込み：確認中） 与論町 停電戸数：約2,420戸（復旧見込み：確認中）
九州電力送配電では、停電の最新情報を「九州停電情報提供アプリ」で確認してほしいと呼びかけています。
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