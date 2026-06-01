台風6号が接近している奄美地方では、1日午後10時35分現在、およそ1万9,850戸で停電が発生しています。

台風６号は、１日午後１０時現在、那覇市の北約９０キロを１時間に２０キロの速さで北に進んでいるとみられます。中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルです。

九州電力送配電によりますと、台風６号の影響で、1日午後10時35分現在、瀬戸内町、十島村、喜界町、徳之島、沖永良部島、与論島の合わせておよそ19,850戸で停電が発生しています。

十島村

停電戸数：約60戸（復旧見込み：確認中）

瀬戸内町

停電戸数：約2,690戸（復旧見込み：確認中）

喜界町

停電戸数：約680戸（復旧見込み：確認中）

徳之島町

停電戸数：約3,250戸（復旧見込み：確認中）

天城町

停電戸数：約1,980戸（復旧見込み：確認中）

伊仙町

停電戸数：約1,810戸（復旧見込み：確認中）

和泊町

停電戸数：約4,510戸（復旧見込み：確認中）

知名町

停電戸数：約2,450戸（復旧見込み：確認中）

与論町

停電戸数：約2,420戸（復旧見込み：確認中）

九州電力送配電では、停電の最新情報を「九州停電情報提供アプリ」で確認してほしいと呼びかけています。

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