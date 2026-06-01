過酷な南極観測隊員のプライベートの過ごし方に衝撃！映画鑑賞では“まさかの作品”も…「見るんですか!?」

5月30日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、南極観測を支援する「砕氷艦しらせ」が特集された。

5カ月間も海上生活を送るなか、プライベートで映画鑑賞を楽しむ観測隊員たちが多いという。意外な作品名が明らかになると、スタジオの芦田愛菜とサンドウィッチマンは衝撃を受けて…。

【映像】芦田愛菜＆サンド興味津々！南極観測隊員が寝泊まりしている部屋を大公開

番組では、2023年10月の放送当時12歳だった“巨大船博士ちゃん”中村一朗太くんによる、しらせ潜入映像を公開。一朗太くんは、隊員たちが普段使う食堂や浴室、寝室といった非公開エリアを、しらせの艦長に案内してもらった。

そんななか案内されたのは、隊員たちが普段寝泊まりしている部屋。コンパクトながらも二段ベッドやソファ、洗面台、折り畳みの机などが完備されており、暴風圏で揺れても落ちないようにベッドにはバーも付いている。

過酷な任務に励む隊員たちにとって、プライベートタイムの読書や映画鑑賞などは癒しのひと時。かつての先輩たちが寄付したビデオやDVDを交換しながら鑑賞しているそうだ。

一朗太くんが、「船が沈む映画とか、船乗りにとって縁起が悪そうな映画は見るんですか？」と何気なく質問すると、艦長の口から出たのは「いやぁ…はい、見ます」というまさかの言葉。

「あんまり気にしてないかな」という艦長は、一朗太くんが「『沈黙の艦隊』とか」とさらに突っ込むと、「全然見る。『タイタニック』も見ちゃう」と明かした。艦長の意外な回答に、スタジオの芦田とサンドは「見るんですか!?」と驚きつつ大笑いしていた。