『音楽の日2026』放送決定！放送16回目となる今年の番組テーマは「こえる。きこえる。」

TBSにて、7月18日14時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。

■総合司会は16回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサーが担当

「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今回で放送16回目を迎える。総合司会は16回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサーが務める。

今年の『音楽の日』の番組テーマは、「こえる。きこえる。」。冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年、2026年。限界に挑み、記録を「超える」アスリートの姿から、私たちは多くの勇気と元気をもらっている。

そして、今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難をともに「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。

限界を「超える」強さも、痛みを「越える」優しさも。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。

番組では、“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の「こえる。きこえる。」を音楽とともに届ける。何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、『音楽の日』でしか見られない豪華アーティストの熱いパフォーマンスをお見逃しなく。

なお出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表される予定だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『音楽の日2026』

07/18（土）14:00～21:56

総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）

■関連リンク

『音楽の日2026』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/