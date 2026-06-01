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人気グルメYouTuberの山崎NANAが「【中華食べ放題】すかいらーくの本格中華とスイーツ食べ放題がコスパ最強すぎた！【点心甜心】」を公開した。動画では、すかいらーくグループが展開する飲茶と中華の食べ放題店「点心甜心」を訪れ、本格的な中華料理や点心、スイーツを大食いする様子をレポートしている。



店舗に到着した山崎は、プレミアムスイーツ4品と生搾りモンブランが付いた「スイーツコース」を選択。早速、13種類の点心をすべて注文し、ビュッフェコーナーへと向かった。ビュッフェには焼き餃子や春巻き、麻婆豆腐などバラエティ豊かな中華料理がズラリと並び、山崎は「これだけで中華ランチできちゃったよ」とテンション高く皿に盛り付ける。



熱々の点心が運ばれてくると、まずは専用スプーンに乗せた小籠包に黒酢をかけて一口。「もちもちの皮にぎっしり詰まったお肉とスープたまらん」と至福の表情を浮かべた。他にも海老蒸し餃子や、中身があんこの可愛らしいパンダまんなどを次々と平らげていく。さらに、セルフコーナーでオリジナルの麻辣湯作りにも挑戦。クリーミー豆乳スープに春雨や野菜をトッピングし、「豆乳のまろやかさが歯が立たない痺れる辛味ともちもち春雨がクセになる」と、本格的な辛さを堪能した。



食後は、細い栗のペーストがたっぷり絞られた生搾りモンブランや、ティラミス、台湾カステラなどの豪華なスイーツを平らげ、「3000円以下はお釣りがきちゃう」と大満足で締めくくった。豊富なメニューを心ゆくまで楽しめる本格中華バイキングに、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・好みのスープ（動画ではクリーミー豆乳麻辣湯） 1杯分

・好みの麺（動画では春雨） 1人前

・キクラゲ 適量

・もやし 適量

・肉団子 適量

・ヤングコーン 適量

・青梗菜 適量



［作り方］

1. 麻辣湯＆拉麺コーナーで、数種類の中から好みのスープを選ぶ。

2. ボウルにキクラゲ、もやし、肉団子、ヤングコーン、青梗菜などの好きな具材をトッピングする。

3. 中華麺や春雨などから好きな麺を選ぶ。

4. 受渡口にボウルを置いて数分待つ。

5. 完成したオリジナルの麻辣湯を受け取る。