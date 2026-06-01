シャープが新サービスのAQUOS AIに対応したmini LEDテレビと有機ELテレビを発売
シャープは量子ドット採用の4K mini LEDテレビ『AQUOS XLED』X7Aライン4機種と4K有機ELテレビ『AQUOS OLED』S9A／S7Aライン8機種を発売した。いずれのラインも同社のAQUOS向け新サービス「AQUOS AI」に対応しており、テレビでAIキャラクターとの会話が楽しめる。
テレビを代表するブランドの一つが、シャープのAQUOSだ。AQUOS誕生は2001年で、今年で25周年を迎えた。国内での累計出荷台数は5600万台を突破し、国内で購入された3台に1台がAQUOSという。
同社では、この25周年は通過点に過ぎず、次の四半世紀のスタートと考えている。日本のユーザーの暮らしに寄り添い、日本ならではの使いやすさを追求した機能の開発を今後も続けていく方針である。
5月下旬に発売した新製品は、量子ドット採用の4K mini LEDテレビのX7Aラインと最新世代のRGB Tandem有機ELパネルを搭載した4K有機ELテレビのS9Aライン、S7Aラインの3ラインだ。
4K mini LEDテレビのX7Aラインは65V型と55V型、50V型、43V型の4機種。4K有機ELテレビのS9Aラインは77V型、65V型、55V型、48V型の4機種で、S7Aは65V型と55V型、48V型、42V型の4機種。いずれも5月下旬に発売済みである。
ただし、X7Aラインの上位モデルには75V型と65V型、55V型の3機種からなるX9Aラインがある。このX9Aラインについては6月20日発売予定となっており、5〜6月発売の新製品は4ライン全15機種である。
それぞれの上位ラインを紹介しよう。前述のとおり6月20日発売予定の4K mini LEDテレビのX9Aラインは、新開発のAdvanced RGB 量子ドットリッチーカラーを搭載している。
量子ドットはナノサイズの半導体の粒子で、量子ドットに光を当てると、光の波長を変化させて光の色を変えられる。粒の大きさによって色を変えることができ、特定の波長の色を放つため、純度の高い色を表現できるのだ。
Advanced RGB 量子ドットリッチーカラーは、さらなる色の純度向上のために半導体材料を見直し、独自配合した量子ドットシートにより、光の3原色であるRGB（赤・緑・青）を高い純度で再現。自然界の深みのある赤や緑が、より深く鮮やかに映えるという。
映像の見え方はパネルによっても大きく左右される。X9Aラインは低反射N-Black Wideパネルを採用。外光の映り込みを低減し、斜めから見ても色の変化がなく、引き締まった黒と広色域を実現している。
画像処理エンジンはAIプロセッサーを採用した新開発のMedalist S7。放送波とネット動画のコンテンツやシーンに合わせてAIが自動で画質と音質を最適に調整し、さらに視聴する部屋の明るさや照明の色などもセンサーが検知して映像の色温度も調整する。
また、新機能としてAIオート好み設定を搭載し、映像、顔色、黒表現を自分の好みに合わせてカスタマイズできる。これは設定すると、AIがその好みに合った色合いで映像を自動調整するというものだ。
もう一つの新機能に人感センサーでの「離席／居眠り画面オフ」「番組表自動拡大」「離れてくだサイン」がある。離席／居眠り画面オフはテレビの前から一定時間離れたり、眠ってしまったりすると画面がオフになる機能だ。
番組表自動拡大はテレビに近づいたり、離れたりすると、その距離に合わせて番組表を自動で拡大する機能。離れてくだサインは、テレビに近づきすぎると画面にアラートが表示され、音声がオフになる機能だ。
人感センサーで離席は検知できるにしても、眠っているかどうかまでなぜ分かるのか。実は搭載しているセンサーは、ミリ波センサーとのこと。ミリ波センサーは透過性と環境耐性に優れた電波を使い、照射から反射までの時間を測定して状態を検知する。
ソファに座っている状態と眠っている状態では、脈動や呼吸の回数などが異なる。その微細な体表の変化をミリ波センサーで検知することで、睡眠状態を判別できるため、ミリ波センサーを採用したという。
テレビにおける没入感では、高精細な映像に加えて音の聞こえ方も重要だ。X9Aラインは音響システムに新・立体音響の「AROUND SPEAKER SYSTEM ＋＋（ダブルプラス）」を採用している。
従来のAROUND SPEAKER SYSTEM PLUSに高音域用のサイドスピーカーを2個加えたことで、ダブルプラスへと進化。このサイドスピーカーは20°外側に傾けられており、前方に20°傾斜したハイトスピーカーと合わせ、音がより立体的に聴こえるようになっている。
また、画面下部のパワーボイススピーカーは下向きから前方に25°傾けた。快音リフレクターとの相乗効果で音がさらに前面に届き、人の声がクリアで聞きやすくなっただけでなく、より臨場感のあるサウンドが楽しめる。
X7Aラインはパネルや量子ドット、サウンドシステムなどがX9Aラインとは異なっており、同じ画面サイズでも違いがあるので同社のホームページで確認しよう。
有機ELテレビの最上位モデルであるS9Aラインは、新世代のパネルとうたうRGB Tandem有機ELパネルを搭載している。
Tandem（タンデム）とは、積み重ねを意味する。従来の有機ELパネルの発光層は3層だったが、RGB Tandem有機ELパネルでは、RGB Tandemリッチカラーと名付けられた高効率の発光素子を採用して4層構造になった。これにより色混じりが少なく、純度の高い色を再現するという。
また、映り込みを低減したパネル表面の低反射コートと発光量を緻密に制御するシャープ独自のRGB Tandemスパークリングドライブ回路により、有機ELパネルの特徴でもある漆黒の黒の表現とともに明るさや鮮やかさもしっかりと表現する。
有機ELパネルの発光層や回路が熱を持つと、発光効率の低下や輝度、階調表現に影響を及ぼす。これらを防ぐため、S9Aラインの65V型と55V型のパネル内部には、発光層の温度上昇を抑える高放熱バックカバープレートと回路基板の熱が伝わるのを防ぐ遮熱プレートを配置している。
エンジンは前述のX9Aラインと同じMedalist S7を搭載。AI機能やサウンドシステムなどの機能もX9Aラインと同じだが、48V型のサウンドシステムは新たに追加された2個のサイドスピーカーが搭載されていない。
また、S9Aラインの下位モデルに当たるS7Aラインは、S9Aラインと搭載機能やスペックが異なっているので、同社のホームページや店頭の実機で確認しよう。
昨今、AIの進化と普及スピードは非常に速く、特に生成AIはさまざまなシーンにおいて急速に浸透してきた。シャープは他社よりも早い時点でAIを活用して、ユーザーの利便性や快適性を高める取り組みを行ってきたが、今回の新製品発売に合わせて業界初となるテレビ向け新サービスの提供を開始した。
それが「AQUOS AI」である。男女のAIキャラクターを設定し、気持ちに寄り添う“共感知性”と意図をくみ取る“探索知性”により、ユーザーとAIキャラクターが自然な会話を実現するというものだ。
AQUOS AIの機能は、「トーク」と「番組おすすめ」「使い方ヘルプ」の3つ。トークは、文字どおりAIキャラクターとの会話を楽しむもので、さまざまなテーマでユーザーの話し相手になる。やり取りが増えていくと、学習によってよりユーザーに寄り添った会話を展開する。
番組おすすめは、観たいコンテンツを勧めてくれる機能。笑いたい、リラックスしたいなどの気分を伝えると、放送コンテンツと接続済みの外付けストレージ、ネット動画のU-NEXTとYouTubeから番組を選んでくれる。ネット動画に関しては、今後順次拡大予定だ。
使い方ヘルプは、テレビの困りごとや相談ごとを話しかけると、その意味を理解して解決策や設定方法を教えてくれる機能だ。取扱説明書を読む必要がなく、気づきにくい便利機能なども教えてくれるため、テレビに搭載されている機能を十分に使いこなせるようになる。
AQUOS AIのベースとなるLLMはChatGPTを採用しているが、独自のチューニングを施しているという。また、学習データについては同社のプライバシーポリシーに基づいて適切に運用するとのことである。
番組おすすめと使い方ヘルプは無料で、トークは会話の1往復を1回として月に50回までは無料で、それ以降は有料プランの申し込みが必要となる。ノーマルプランは月に400回までで月額495円、ゴールドプランは月に1600回までで月額1980円だ。
画質や音質、機能が大きく向上したシャープの新製品4ライン。選び方としては、サウンドシステムのスピーカー構成と人感センサーの有無、そしてパネルの違いによる画質の3つのポイントを挙げる。上位クラスになると目視で画質の良しあしは判断しづらいが、そのほかの機能も含めてぜひ実機に触れてみよう。
AQUOS 25周年と新製品発売を記念して、シャープでは現在キャッシュバックキャンペーンを実施中である。対象製品は紹介した新製品4ライン15機種とmini LEDテレビのHV1ライン4機種の計19機種だ。
応募にはCOCORO MEMBERSの登録と購入店のレシートもしくは領収書、本体の形式と製造番号を撮影した写真が必要で、セブン銀行ATMから受け取る。詳しくは同社のキャンペーンページを参照されたい。
●25周年を迎えたAQUOSは累計出荷台数が5600万台超
テレビを代表するブランドの一つが、シャープのAQUOSだ。AQUOS誕生は2001年で、今年で25周年を迎えた。国内での累計出荷台数は5600万台を突破し、国内で購入された3台に1台がAQUOSという。
5月下旬に発売した新製品は、量子ドット採用の4K mini LEDテレビのX7Aラインと最新世代のRGB Tandem有機ELパネルを搭載した4K有機ELテレビのS9Aライン、S7Aラインの3ラインだ。
4K mini LEDテレビのX7Aラインは65V型と55V型、50V型、43V型の4機種。4K有機ELテレビのS9Aラインは77V型、65V型、55V型、48V型の4機種で、S7Aは65V型と55V型、48V型、42V型の4機種。いずれも5月下旬に発売済みである。
ただし、X7Aラインの上位モデルには75V型と65V型、55V型の3機種からなるX9Aラインがある。このX9Aラインについては6月20日発売予定となっており、5〜6月発売の新製品は4ライン全15機種である。
●Advanced RGB 量子ドットリッチーカラーはより深く鮮やかな色を表現
それぞれの上位ラインを紹介しよう。前述のとおり6月20日発売予定の4K mini LEDテレビのX9Aラインは、新開発のAdvanced RGB 量子ドットリッチーカラーを搭載している。
量子ドットはナノサイズの半導体の粒子で、量子ドットに光を当てると、光の波長を変化させて光の色を変えられる。粒の大きさによって色を変えることができ、特定の波長の色を放つため、純度の高い色を表現できるのだ。
Advanced RGB 量子ドットリッチーカラーは、さらなる色の純度向上のために半導体材料を見直し、独自配合した量子ドットシートにより、光の3原色であるRGB（赤・緑・青）を高い純度で再現。自然界の深みのある赤や緑が、より深く鮮やかに映えるという。
映像の見え方はパネルによっても大きく左右される。X9Aラインは低反射N-Black Wideパネルを採用。外光の映り込みを低減し、斜めから見ても色の変化がなく、引き締まった黒と広色域を実現している。
画像処理エンジンはAIプロセッサーを採用した新開発のMedalist S7。放送波とネット動画のコンテンツやシーンに合わせてAIが自動で画質と音質を最適に調整し、さらに視聴する部屋の明るさや照明の色などもセンサーが検知して映像の色温度も調整する。
また、新機能としてAIオート好み設定を搭載し、映像、顔色、黒表現を自分の好みに合わせてカスタマイズできる。これは設定すると、AIがその好みに合った色合いで映像を自動調整するというものだ。
もう一つの新機能に人感センサーでの「離席／居眠り画面オフ」「番組表自動拡大」「離れてくだサイン」がある。離席／居眠り画面オフはテレビの前から一定時間離れたり、眠ってしまったりすると画面がオフになる機能だ。
番組表自動拡大はテレビに近づいたり、離れたりすると、その距離に合わせて番組表を自動で拡大する機能。離れてくだサインは、テレビに近づきすぎると画面にアラートが表示され、音声がオフになる機能だ。
人感センサーで離席は検知できるにしても、眠っているかどうかまでなぜ分かるのか。実は搭載しているセンサーは、ミリ波センサーとのこと。ミリ波センサーは透過性と環境耐性に優れた電波を使い、照射から反射までの時間を測定して状態を検知する。
ソファに座っている状態と眠っている状態では、脈動や呼吸の回数などが異なる。その微細な体表の変化をミリ波センサーで検知することで、睡眠状態を判別できるため、ミリ波センサーを採用したという。
●13個のスピーカーを搭載して立体感と臨場感あるサウンドを再現
テレビにおける没入感では、高精細な映像に加えて音の聞こえ方も重要だ。X9Aラインは音響システムに新・立体音響の「AROUND SPEAKER SYSTEM ＋＋（ダブルプラス）」を採用している。
従来のAROUND SPEAKER SYSTEM PLUSに高音域用のサイドスピーカーを2個加えたことで、ダブルプラスへと進化。このサイドスピーカーは20°外側に傾けられており、前方に20°傾斜したハイトスピーカーと合わせ、音がより立体的に聴こえるようになっている。
また、画面下部のパワーボイススピーカーは下向きから前方に25°傾けた。快音リフレクターとの相乗効果で音がさらに前面に届き、人の声がクリアで聞きやすくなっただけでなく、より臨場感のあるサウンドが楽しめる。
X7Aラインはパネルや量子ドット、サウンドシステムなどがX9Aラインとは異なっており、同じ画面サイズでも違いがあるので同社のホームページで確認しよう。
●S9Aラインは発光層が4層構造のRGB Tandem有機ELパネル搭載
有機ELテレビの最上位モデルであるS9Aラインは、新世代のパネルとうたうRGB Tandem有機ELパネルを搭載している。
Tandem（タンデム）とは、積み重ねを意味する。従来の有機ELパネルの発光層は3層だったが、RGB Tandem有機ELパネルでは、RGB Tandemリッチカラーと名付けられた高効率の発光素子を採用して4層構造になった。これにより色混じりが少なく、純度の高い色を再現するという。
また、映り込みを低減したパネル表面の低反射コートと発光量を緻密に制御するシャープ独自のRGB Tandemスパークリングドライブ回路により、有機ELパネルの特徴でもある漆黒の黒の表現とともに明るさや鮮やかさもしっかりと表現する。
有機ELパネルの発光層や回路が熱を持つと、発光効率の低下や輝度、階調表現に影響を及ぼす。これらを防ぐため、S9Aラインの65V型と55V型のパネル内部には、発光層の温度上昇を抑える高放熱バックカバープレートと回路基板の熱が伝わるのを防ぐ遮熱プレートを配置している。
エンジンは前述のX9Aラインと同じMedalist S7を搭載。AI機能やサウンドシステムなどの機能もX9Aラインと同じだが、48V型のサウンドシステムは新たに追加された2個のサイドスピーカーが搭載されていない。
また、S9Aラインの下位モデルに当たるS7Aラインは、S9Aラインと搭載機能やスペックが異なっているので、同社のホームページや店頭の実機で確認しよう。
●テレビ向け新サービスのAQUOS AIをスタート
昨今、AIの進化と普及スピードは非常に速く、特に生成AIはさまざまなシーンにおいて急速に浸透してきた。シャープは他社よりも早い時点でAIを活用して、ユーザーの利便性や快適性を高める取り組みを行ってきたが、今回の新製品発売に合わせて業界初となるテレビ向け新サービスの提供を開始した。
それが「AQUOS AI」である。男女のAIキャラクターを設定し、気持ちに寄り添う“共感知性”と意図をくみ取る“探索知性”により、ユーザーとAIキャラクターが自然な会話を実現するというものだ。
AQUOS AIの機能は、「トーク」と「番組おすすめ」「使い方ヘルプ」の3つ。トークは、文字どおりAIキャラクターとの会話を楽しむもので、さまざまなテーマでユーザーの話し相手になる。やり取りが増えていくと、学習によってよりユーザーに寄り添った会話を展開する。
番組おすすめは、観たいコンテンツを勧めてくれる機能。笑いたい、リラックスしたいなどの気分を伝えると、放送コンテンツと接続済みの外付けストレージ、ネット動画のU-NEXTとYouTubeから番組を選んでくれる。ネット動画に関しては、今後順次拡大予定だ。
使い方ヘルプは、テレビの困りごとや相談ごとを話しかけると、その意味を理解して解決策や設定方法を教えてくれる機能だ。取扱説明書を読む必要がなく、気づきにくい便利機能なども教えてくれるため、テレビに搭載されている機能を十分に使いこなせるようになる。
AQUOS AIのベースとなるLLMはChatGPTを採用しているが、独自のチューニングを施しているという。また、学習データについては同社のプライバシーポリシーに基づいて適切に運用するとのことである。
番組おすすめと使い方ヘルプは無料で、トークは会話の1往復を1回として月に50回までは無料で、それ以降は有料プランの申し込みが必要となる。ノーマルプランは月に400回までで月額495円、ゴールドプランは月に1600回までで月額1980円だ。
画質や音質、機能が大きく向上したシャープの新製品4ライン。選び方としては、サウンドシステムのスピーカー構成と人感センサーの有無、そしてパネルの違いによる画質の3つのポイントを挙げる。上位クラスになると目視で画質の良しあしは判断しづらいが、そのほかの機能も含めてぜひ実機に触れてみよう。
AQUOS 25周年と新製品発売を記念して、シャープでは現在キャッシュバックキャンペーンを実施中である。対象製品は紹介した新製品4ライン15機種とmini LEDテレビのHV1ライン4機種の計19機種だ。
応募にはCOCORO MEMBERSの登録と購入店のレシートもしくは領収書、本体の形式と製造番号を撮影した写真が必要で、セブン銀行ATMから受け取る。詳しくは同社のキャンペーンページを参照されたい。