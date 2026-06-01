今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、息子さんに甘える猫のひのきちゃんの様子です。記事執筆時点で2万回再生を記録し、投稿には「息子さんにはデレデレ」「本当に好きなんだねぇ」「めっちゃかわいいし幸せそうなのが伝わってくる」といった声が寄せられています。

【動画：息子のことが大好きな猫→『ブラッシング』してもらうと…幸せいっぱいな『微笑ましい光景』】

息子さんの膝で甘えん坊に

登場するのは、ひのきちゃんと同居猫の秀吉くん、そして飼い主さん家族です。この日、ひのきちゃんは床に座る息子さんに近づき、膝に前足を乗せて甘えてきたそうです。そのまま膝の上へ乗ったひのきちゃんは、息子さんになでてもらうことに。

ひのきちゃんは落ち着いた様子で身をゆだね、なでる手に顔をこすりつける仕草も見せていたのだとか。なでる手が落ち着くと、息子さんの足の間にすっぽりと収まって座り、喉を鳴らしてくつろいでいたそうです。

ブラッシングも大歓迎

その後、ひのきちゃんは息子さんにブラッシングしてもらうことに。ブラッシングは頭の上から始まり、背中や顔まわりへ。息子さんは特に頭や顔まわりを念入りにお手入れしていたといいます。

少し勢いのあるブラッシングでも、ひのきちゃんは怒らなかったそう。ブラシに自ら顔をこすりつけるような仕草もあり、気持ちよさそうに受け入れていたのだとか。息子さんとひのきちゃんの間には穏やかな空気が流れていました。

甘えん坊な姿から一転、強気な一面も

ブラッシングが落ち着くと、ひのきちゃんは離れた場所にいた秀吉くんのそばへ。秀吉くんが目の前を通ろうとすると、ひのきちゃんは「シャー！」と威嚇。驚いた秀吉くんは後ずさりして固まってしまったといいます。

その後もひのきちゃんは、距離を取った秀吉くんに近づき、唸り声を出していたのだとか。息子さんの前で見せる甘えん坊な姿とのギャップに、思わず笑ってしまいます。最後は息子さんの近くで落ち着き、甘えん坊のひのきちゃんに戻ったのでした。

投稿には「本当に好きなんだねぇ」「息子さんにはデレデレなひのきさん」「ひのきちゃんにとってお兄ちゃんとの膝の上が一番幸せな場所」「お兄ちゃんになすがまま、されるがままw」「お兄ちゃんに身を委ねて幸せすぎる表情のひのきちゃんが愛おしすぎる」「お兄ちゃんとひのきラブラブで尊いw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、ひのきちゃんと秀吉くんをはじめとする5匹の猫ちゃんたちとご家族の日常が投稿されています。個性的な猫ちゃんたちのやんちゃな姿や、甘えん坊な姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。