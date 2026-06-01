むき出しの闘争心、貪欲な姿勢…代表2キャップ目の塩貝健人は「結果がほしかった」、終盤ファウルは反省「全然きょうはよくなかった」

むき出しの闘争心、貪欲な姿勢…代表2キャップ目の塩貝健人は「結果がほしかった」、終盤ファウルは反省「全然きょうはよくなかった」