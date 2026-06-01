「日本ハム３−０巨人」（３１日、エスコンフィールド）

ファンの度肝を抜く超特大の一発が、勝利を大きく手繰り寄せた。北海道の青空に舞い上がった打球は、なんとバックスクリーン上部のカメラ席へ飛び込む衝撃の１４１メートル弾。「あんなに飛んだホームランは記憶にない。本当に驚きました」。打った日本ハム・万波は、一塁を回って絶叫した。

２点リードの七回先頭で、好投を続ける竹丸のチェンジアップを完璧に捉えた。打球を指さした新庄監督も「デカかったねえ。飛んだねえ」と目を丸くした１０試合ぶりの１２号ソロに「マジでオニール・クルーズぐらい飛んだなって、回りながら思ってました」と、パイレーツの長距離砲になぞらえて笑った。

今月中旬、今季１５０打席を数えたタイミングで、横尾打撃コーチらとミーティングをして打撃内容を確認。低めのボール球に手を出さなくなった。これで７試合連続安打と好調をキープ。打率も２割１分台から２割４分３厘まで上げてきた。

三回の先制点は、郡司の左翼フェンス直撃の２点適時二塁打。前日の一発に続く快音に「状態は上がってきている」とうなずいた。中軸の２人に当たりが出てきたことは、浮上への好材料だ。

この日は屋根を開ける「ルーフオープンゲーム」を今季初開催。昨季６戦全勝のゲンの良さそのままに、連敗を２で止めた。指揮官が「今日はなんとしても、４、５点差あっても、田中くんと柳川くんは投げさせていた」と必勝を期した一戦に勝利。今度こそ波に乗っていく。