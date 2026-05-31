2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

会議の場で、誰とも目が合わない。

数人がすっきりしない顔をしている。

理解を尋ねても、明確な返事がない。

噛み合っていない、行き違いがある、相手が何を考えているかわからなくなった、どこか不穏な瞬間たち。

これは気のせいなのでしょうか。さっさと水に流すべき？

「なんか変」は大事なサイン

数学者の伊原康隆さんは、『学ぶとは 数学と歴史学の対話』（ミシマ社）の中で、「他人の論文を読んでポイントをつかむためにもこの『何か変』という感覚が必要です」とおっしゃっています。

それは、「ふっと感じる重要な作用」で、「他人を傷つけかねない追求の行き過ぎに気づける」手がかりにもなると言います。

つまり、「何か変」は不穏でありながら、大事なサインでもあるのです。

ですが私たちは普段、そうした違和感の表明に「協調性」「やる気」などといった言葉でふたをしています。

組織という個人の存在が隠れ得る環境で仕事を進めていく中では、そういったものはノイズであり、出る杭ともとらえられるでしょう。

ですがこういったノイズは、本来、決定的な感情になる前のもやもやから発生していることでもあります。

「あえて言うほどのことではないけれど、ちょっと変だな」ということにこそ、現場のリアルな改善点があるものではないでしょうか。

素直に口に出す方が信頼される

しかしこの違和感、何もしなければどんどん積もっていくのが厄介なところ。勝手に消えてなくなりはしないのです。

だからこそ、それが積み重なる前に対処することを提案したい。

具体的には、「今ちょっと反応がなかったな」と思ったならば、

「ちょっと今、反応がなかったから不安になったんだけど」

と、こんなふうに、自分が感じたことをそのまま素直に口に出してみることです。

「今こういうこと思ったんですけど、どうですかね」「なんか今ドキッとしちゃって言葉が浮かばないです」なども有効でしょう。

インプットした情報をどうアウトプットするか（反応するか）は、人それぞれです。

だからこそ、「わかっているのが当たり前」「堂々としているのが当たり前」ではなく、相手のことを「できないやつだ」などと決めつけずに、まずは気づきをそのまま出してみてほしいのです。

そんなリーダーにこそ、意欲に満ちたメンバーが信頼を寄せるでしょう。