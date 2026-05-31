お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。ナインティナイン岡村隆史の意外な一面を語った。

フジテレビ系「めちゃ×2イケてるッ！？」での共演などデビュー当時から付き合いのある岡村についてトーク。リスナーから「浜口が知る岡村の意外な一面」を聞かれると「当時一緒に番組やってる時は、僕がディズニーの番組をやらせてもらってたりして。『お前ええな。ディズニーランド行かせてもらって』みたいなことをずっと言ってたんです」と振り返った。

また「行ったらええやんけって言ったら、『俺は奥さんができてから、楽しみにとってあんねん』って。『結婚して奥さんができたら俺はディズニーランド、ディズニーシーに行く』って言うてて。別に普通に行ったらええやんって話をしててんけど」と岡村がディズニー訪問を将来の楽しみにしていたという。

東京ディズニーリゾートでは、新エリアオープンなどタイミングで芸能人やメディア関係者のみが招待される日があり、浜口は「そういうのに僕も参加させてもらって。行ってたら、急に目の前にミッキーのサングラスかけたちっちゃいおじさんがバーッと隣に来て、『やっぱりおったか！』とか言って。パッと見たら岡村隆史なんです」と驚いた様子。「ええ〜！岡村さんどうしたの！？って言ったら、『娘と奥さんと来てんねん』って」と家族で訪れていたという。

ほほ笑ましい光景を想像したサンドウィッチマン伊達みきおが「うわあ〜うれしい。それ」と思わず口にすると、浜口は「娘と奥さんと3人でおそろいのアロハ着て。ミッキーの」と当時の姿を説明。「かわいい。変わったな〜！って。『写真撮ろうぜ』って言うて。家族で写真撮ったのよ。それは本当に変わったと思う」と家族を持った岡村の変化に感慨深げだった。