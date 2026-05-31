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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【衝撃の冷やし中華】薬味たっぷり！冷奴中華で夏を乗り切る。」と題した動画を公開しました。夏の定番である冷やし中華と冷奴を大胆に組み合わせた、暑い日にぴったりのアレンジレシピを紹介しています。



動画は、たっぷりの薬味を用意する工程からスタート。長ネギ、茗荷、大葉を刻み、生姜をおろして準備します。使う薬味は「冷奴に合えば何でもOK」とのこと。続いて、市販の冷やし中華麺をパッケージ通りに茹で上げます。茹でた麺は水洗いした後、氷を加えてしっかりと冷やすことがポイントです。



冷たく冷やした皿に麺を盛り付けたら、中央を平らにして豆腐を大胆に乗せ、適当な大きさにカットします。その上に先ほど刻んだ長ネギや大葉、おろし生姜をトッピング。味付けには冷やし中華付属のしょうゆだれに加え、めんつゆを少しかけることでコクをプラスしています。最後に茗荷、けずり節、刻み海苔、いりごまをたっぷりと散らし、余った氷を添えれば、見た目も涼しげな「冷奴中華」の完成です。



実食シーンでは、麺と豆腐、たっぷりの薬味を「混ぜながら食う」のがおすすめの食べ方だと紹介。豆腐と薬味が主役のこの一皿を「冷やし中華ならぬ、冷やし日本」と表現しています。食欲が落ちがちな暑い日のランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・市販の冷やし中華（しょうゆだれ付き） 1人前

・豆腐 適量

・長ネギ 適量

・茗荷 適量

・大葉 適量

・おろし生姜 適量

・めんつゆ 少々

・けずり節 適量

・刻み海苔 適量

・いりごま 適量

・氷 適量



［作り方］

1. 長ネギ、茗荷、大葉を刻み、生姜はすりおろす。

2. 鍋に湯を沸かし、冷やし中華の麺をパッケージの表示通りに茹でる。

3. 麺が茹で上がったらザルでお湯を切り、水洗いをしてから氷を入れてしっかりと冷やす。

4. 冷たい皿に麺を盛り付け、真ん中を平らにして豆腐を乗せ、適当な大きさにカットする。

5. 豆腐の上に長ネギ、大葉、おろし生姜を乗せる。

6. めんつゆを少しかけ、付属のしょうゆだれを全体にかける。

7. 茗荷、けずり節、刻み海苔、いりごまをトッピングし、皿に氷を添えて完成。