球団発表

ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手が「右太もも裏負傷」のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。開幕からアーチを量産していた主砲の離脱は、チームにとってあまりに大きな痛手となる。

村上は前日29日（同30日）の本拠地・タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回1死一塁で迎えた第2打席、二ゴロに終わるも全力疾走で一塁を駆け抜けた。しかしその直後、村上は右足裏を抑えて苦悶の表情を浮かべた。アクーニャが代走に送られ、途中交代していた。

球団はその後、交代理由について「右裏大腿部の張り」と説明した。そして試合後に会見に応じたウィル・ベナブル監督は「太もも裏を傷めたので数週間かかるだろう。明日MRI検査を受ける予定だ」と話し、離脱の可能性を示唆していた。

29日（同30日）時点で、村上は20本塁打がア・リーグ1位タイ、41打点は同2位、OPS.938は同3位と好成績を残していた。

村上に代わって有望株のジェイコブ・ゴンザレス内野手が昇格した。（Full-Count編集部）