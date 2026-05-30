あす、東京ドームで開催される全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもって、嵐はグループ活動を終了すると発表しています。“国民的アイドル”と呼ばれるようになった嵐が、これまでに開催してきた数々のコンサートを中心に、グループの歴史を振り返ります。第3回となる今回は、デビュー17年目となる2015年〜2026年をひもときます。

■復興のため宮城ライブ 経済効果は約93億円

2015年は9月に、4日間の宮城公演『ARASHI BLAST in Miyagi』を開催。2011年に起きた東日本大震災の復興支援や、その風化防止を目的に、ひとめぼれスタジアム宮城（現：キューアンドエースタジアムみやぎ）で行われました。

約93億円の経済効果が見込まれるといわれたこのライブでは、会場の外に全国から駆けつけた人たちへ、宮城県などの名産品を堪能してもらうための屋台が並べられました。また、JR東日本は多くの来場者に対応するため、臨時電車を運行。嵐はライブで、被災地の高校生たちと共に『感謝カンゲキ雨嵐』を合唱するコラボもしました。4日間で20万人以上を動員したとされています。

■17年目で観客総動員数が1000万人突破

11月からは、“原点回帰”をテーマに日本の伝統文化を取り入れた『ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism』を行いました。ステージでは三味線や和太鼓など、和の演出で会場を盛り上げたほか、サプライズゲストとして先輩の東山紀之さんがステージに登場。嵐がカバーした少年隊の楽曲『日本よいとこ摩訶不思議 covered by 嵐』をファンの前で一緒に熱唱しました。

今回の5大ドームツアー完走で、デビューから17年目で観客総動員数が1000万人を突破したということです。このツアーは翌年、アリーナツアーとしても開催。観客から近い距離でパフォーマンスを披露したいという思いから2007年以来、約9年ぶりに行われ、全国6か所を回りました。

■デビュー17周年 “嵐が思う今の嵐”

2016年に開催されたのは『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』。全18公演、約85万5000人を動員したという5大ドームツアーです。

“嵐が思う今の嵐”を体現したこのコンサートでは、メンバーそれぞれが個性的なステージを演出。松本さんが運転するカラフルな車に乗って5人が登場したり、櫻井さんのラップパートを他のメンバーが担当するなどして盛り上がりました。

■ドーム公演 メインステージに設置された圧巻のビジョン

デビュー18年目となる2017年は、11月に『ARASHI LIVE TOUR 2017-2018「untitled」』を開催。嵐にとって、6年連続9回目となる5大ドームツアーです。メインステージに設置された、一面2083インチの可動式・超特大LEDビジョンや、ユニット曲でのパフォーマンスなど、“未完”をテーマにした圧巻のステージとなりました。

ユニット曲では相葉さんと二宮和也さんが、楽曲『UB』で息ぴったりのペアダンスを披露。櫻井さん、相葉さん、大野智さんはオタクになりきって登場した後、ミニスカートのギャル姿に変身し驚かせた『バズりNIGHT』などをパフォーマンスしました。

■各地のドームで50公演

2018年は、11月から20周年を記念したツアー『ARASHI Anniversary Tour 5×20』を開催。このツアーは当時、公演の全日程が明かされないままスタートしましたが、12月23日の東京公演で松本潤さんが「今回のツアー、全日程はこうなります。どうぞ！」という声とともに、日本史上最大規模となる全50公演、約237万5000人を動員するドームツアーになることが発表されました。

囲み会見で櫻井翔さんは「どうにか一人ひとり、全ての人に少なくとも1回は（ライブを）見ていただけるようなツアー日程が組めないか、ずっと考えてきました」と思いを告白。結果このツアーは、2018年11月から2019年12月まで、1年以上にわたって開催されました。

■20周年ツアーの演出は

松本さんは囲み会見で、コンサートの演出について「2018年現在のアートだったり、テクノロジーを使ったアプローチをすると“どうなるのか？”ということをやらせてもらっています」とコンセプトを明かしました。

その内容には、デジタルアート集団『チームラボ』とのコラボレーションによる、初の“リアルタイムトラッキングシステム”が取り入れられたり、オープニングに登場する幕に、スワロフスキー社製のクリスタルが200万個使用されたり、派手な演出が取り入れられました。

また、ライブ終盤では、このツアーのために5人で作詞を手がけた新曲『5×20』が披露されました。

■大野「嵐としての活動を一旦終えたい」 5人が会見

20周年のツアーが続く中、2019年1月27日に嵐から驚きの発表が。それは、2020年12月31日をもって、嵐としての活動を休止するという内容でした。そしてこの日の夜、メンバー5人がそろって約1時間20分に及ぶ会見を開き、経緯や思いを自分たちの言葉で説明しました。

【大野智】

「僕たち嵐は、2020年12月31日をもってグループとしての活動を休止させていただくことになりました。大変勝手ではございますが、僕たちの口から皆様へお伝えさせていただきたく、この場を設けさせていただきました」「2017年6月中旬頃に、僕が4人に集まってもらって自分の思い、気持ちを話させていただきました。自分の嵐としての活動を一旦終えたいと。自分の思いとしては、“自由に生活がしてみたい”と伝えて、その後、何度も何度も話し合いを重ね、期限を2020年をもって嵐を休止するという形になりました」

【二宮和也】

「衝撃でした。僕そんなこと考えていなかったので本当に言われて驚いたんですけど。いろいろ話し合いを進めていく中で、やっぱり“5人でなきゃ嵐じゃないだろう”と。5人でなきゃ100パーセントのパフォーマンスはできないだろうという中で、今回リーダーの思いっていうのに尊重する形で結論に至りました」

【櫻井翔】

「僕も驚きました。前の日に友達と焼き肉食べてたんですけど、グループメールのところに、大野から“話がしたい”と連絡があったんですよ。もしかしたら相談というニュアンスよりは、ある程度、意志が固まっているところなんだろうな、というふうに解釈しました。誰か一人の思いで、嵐の将来のことを決めるのは、難しいだろうなという思いがあると同時に、他の何人かの思いで一人の人生を縛ることも、これもできないと思いました。なぜなら我々は中学生の頃に出会って、20何年一緒にいる大切な仲間ですから。なのでどれだけ時間をかけても、全員が納得する形の着地点を探していかなければならないと」

【松本潤】

「自分たちがいい形であるうちに、グループを締めるってことを実際考えたこともあったし、その話をメンバーにしたこともありました。最初にリーダーに呼ばれて話を聞いたときに、僕は驚きはしませんでした。そのあとに皆でいろんな話をする中で、それぞれの思いもありますし、これからのことを考えたときに、このタイミング、2020年で区切りをつけるというのがベストな形なんじゃないかと僕は判断しました」

【相葉雅紀】

「こういう生活が当たり前だと1回も思ったことはないですけど、まさかこんなに現実で突きつけられたときは、最初は準備がいりましたし、リーダーと2人でお話をする中で、どうにか嵐を続けられる方法ってないのか、リーダーと相談したりもしました。でもリーダーとみんなと何回も話し合いを続けていく中で、ちょっとでも同じ方向を向いてないリーダーを、ずっと付き合わせるのは違うなと思いましたし、やっぱりそこで1人、2人欠けてしまっては嵐としては難しいと思ったので、リーダーの意見というものも納得してそっちの方向で進めていこうということになりました」

1人でも欠けると“嵐”ではない。“5人でいる”ということにこだわりを持っていたメンバーたち。大野さんにとって“嵐”とは何かを問われると「もう、言葉が難しいんですよね。宝物（以外）の何物でもないというか、僕の人生で“嵐”というものが20年という、人生の半分以上が嵐だったので、永遠輝き続けているものっていう、心の中でもっていう思いです」と明かしていました。

■嵐にとって初の展覧会

2019年7月、嵐が開催したのは自身初となる展覧会『ARASHI EXHIBITION “JOURNEY”嵐を旅する展覧会』。“嵐を旅する”をテーマに、これまでコンサートで使用してきた衣装・7ポーズや写真、メンバーがプロデュースする個人ブースなどが展示されました。

そしてデビュー20周年となる11月3日には、初のデジタルシングル『Turning Up』がリリースされました。

■7年ぶり3回目 嵐のお祭り『アラフェス』

2020年、世界中が新型コロナでパンデミックとなるなか、嵐は活動休止前最後の年を迎えます。デビュー21周年となる11月3日に開催されたのは『アラフェス 2020』。5月15日〜16日に開催される予定だった公演を、無観客配信ライブの形に変えて行いました。会場は、当時新しくなったばかりの国立競技場。これがアーティスト初の単独公演となり、『アラフェス』シリーズとしては、7年ぶり3回目の開催となりました。

この無観客ライブでは、客席にペンライトが約7万本置かれることに。高さ40mのウォーターキャノン、2500発の花火、5万個の風船、AR技術を駆使した演出などで、合計41曲が披露されました。

■休止前最後のライブはコロナ禍

活動休止前最後となるライブ『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』が、2020年12月31日に東京ドームで開催。すべての観客に“最前列”で見てほしいという思いから無観客、生配信で行われました。

約25ｍの高さにある巨大なミラーボールから嵐が登場し、1曲目に披露されたのは『ワイルド アット ハート』。ライブの途中には、東京ドームの天井にファンからのサプライズメッセージが映し出される演出も。そして、最後の曲に選ばれたのは『Love so sweet』。嵐は、約3時間で28曲を披露し、21年続けてきた活動に一旦幕を下ろしました。

■グループ活動休止後のメンバーたち

活動休止期間に入った2021年、相葉さん、松本さん、二宮さん、櫻井さんの4人は、個人での活動を中心に、映画やドラマ、バラエティーなど様々な場面で引き続き活躍。また『ARASHI Anniversary Tour 5×20』のライブを100台以上のカメラで撮影した、堤幸彦監督によるライブ・フィルムが公開されました。

2024年4月には、5人の連名で『株式会社嵐』を設立したことを発表し、活動再開への期待が寄せられていました。

■2025年5月 再始動のお知らせ

そして2025年5月6日、嵐はファンクラブサイトを更新し、2026年の春頃にコンサートツアーを開催することを発表。また、ツアー終了をもってグループとしての活動を終了するとして、5人そろっての動画をファンクラブサイト向けに公開しました。

5人連名でHPに公開されたコメントには「みんなで出した結論は、もう一度集まって、嵐としてのコンサートを行い、コロナによって叶えられなかった、ファンの皆さんに“直接感謝を伝える”“直接パフォーマンスを見てもらう”ということをもって、5人での活動を終了するということでした」と経緯がつづられていました。

そして、2026年3月13日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）での公演を皮切りに、5大ドームを巡る全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタート。最終公演となる東京ドーム公演はあす開催予定となっていて、生配信が決定しています。