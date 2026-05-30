超特急アロハ＆ハル、お互いの好きなところ告白 “男前”だと感じた瞬間とは【アイハヨルノイロ】
【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月30日、都内で行われた「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席。お互いの好きなところを語った。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
写真集の撮影を経て、改めてお互いの好きなところを聞かれた2人。ハルは「ありますあります！」と即座に声を弾ませ、寒い日の撮影を回顧。「2人の順番がどっちでもいい撮影のときに、俺が寒すぎてたから、『暖まってきなよ』って、先にダウンを脱いで率先して撮影してくれたのがすごいかっこいいなと。男前だなと」とアロハのかっこいいと思った瞬間を明かした。
これについてアロハは「その時は撮影が重なってあったので、ここで体調を崩さないように、すごい寒がっていたので、ここはちょっと大人の余裕っていうものを見せてあげようかなって僕が先行して撮影しました」と年上としての頼もしい顔を覗かせた。そして、4歳年下のハルについて「彼自身すごい頭もよくて大人っぽいので、僕の遊びに付き合ってくれるんです。基本年下に合わせるみたいな感じがあるんですけど、ハルが逆に合わせてくれてる。むしろ年上に感じるようなときが本当にたくさんありまして、いつも助かってます」と感謝を伝えた。
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
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◆ハル、アロハが撮影裏で見せた“男前な気遣い”
写真集の撮影を経て、改めてお互いの好きなところを聞かれた2人。ハルは「ありますあります！」と即座に声を弾ませ、寒い日の撮影を回顧。「2人の順番がどっちでもいい撮影のときに、俺が寒すぎてたから、『暖まってきなよ』って、先にダウンを脱いで率先して撮影してくれたのがすごいかっこいいなと。男前だなと」とアロハのかっこいいと思った瞬間を明かした。
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
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