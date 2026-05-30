視線のやり場に困る…韓国美人チアリーダー、大胆すぎる黒スイムウェア姿「パーフェクトボディ！」

韓国の人気チアリーダー、アン・ジヒョンが公開したスイムウェア姿がファンを虜にしている。

【写真】目のやり場に困る…アン・ジヒョンの“あみあみ黒水着”

アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。魚や波、ハートの絵文字などをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、エメラルドグリーンの海を背景に船のデッキで佇むアン・ジヒョンが写っている。白のベースボールキャップにサングラスを着用し、黒のシンプルなスイムウェア姿でカメラの前に立っている。

特筆すべきは圧倒的なプロポーション。無駄のない引き締まった美くびれはさることながら、思わず目を引くようなボリューミー差を堂々とあらわにし、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「本当に綺麗すぎる」「完璧だ…！」「パーフェクトボディ」「やっぱりジヒョンさん」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは1997年10月3日生まれの28歳で、2015年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースをはじめ、台湾プロ野球CPBLの台鋼ホークス、台湾男子プロバスケの台南TSGゴーストホークスなどでチアを務めている。