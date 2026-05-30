「白髪放置中」な【40・50代】へ！ 次に美容院に行ったらオーダーしたい♡「白髪ぼかしボブ」

根元が伸びて白髪が目立ってきたけれど、頻繁に染め直すのは大変……。最近はハイライトや明るめのトーンで、白髪を自然になじませるカラーリングが支持を集めています。そこで今回は、大人のオシャレを引き立てる白髪ぼかしボブをご紹介。次に美容院へ行く際の参考にしてみて。

淡いグレージュの上品ショートボブ

メリハリを作ったくびれシルエットのショートボブに、淡く明るいグレージュカラーを合わせたスタイルです。ほど良くくすみを持たせた色彩が、白髪をデザインの一部として美しくぼかしています。年齢を重ねて増えてきた白髪だからこそ挑戦できる、上品なカラーリングです。

オレンジブラウンで彩る軽やかなレイヤーボブ

あたたかみのあるオレンジブラウンで染め上げたレイヤーボブ。トップの髪はナチュラルに下ろして毛先だけを内側へ入れ、ベースの髪を外ハネにすることで、軽快な動きを表現しています。気になる白髪を明るい色味でカバーしながら、気取らない大人の魅力を引き出してくれそうです。

ウェーブを活かしたベージュのくびれボブ

ニュアンスウェーブで動きをつけつつ、外ハネのくびれシルエットに整えたボブです。ベースカラーは赤みを抑えた明るめのベージュ。そこにハイライトを忍ばせることで、艶感の引き立つ仕上がりに。髪のうねりに悩んでいる人にフィットしそうです。

奥行きが美しいシルバーアッシュのショートボブ

ダークトーンをベースにしたショートボブに、たっぷりとハイライトを施したスタイルです。ハイライトのシルバーアッシュの色味と白髪が美しくなじむことで、全体が艶やかにトーンアップして見えています。ベースが暗めだからこそ立体感が引き立ち、ボリュームUP見えも叶いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@hair_by_keiko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。