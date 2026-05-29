29日(金)午後は日差しが届きましたが、過ごしやすい気温になりました。正午の気温は、新潟市中央区で18.8℃、長岡市で19℃など、昨日の同じ時間と比べると8℃くらい下がったところもありました。



一方で、週末は強い日差しと暑さが復活しそうです。



◆土日の予想天気図

30日(土)、そして31日(日)にかけて本州付近は高気圧に覆われる見込みです。このため、各地で晴れの天気が続き、日中はグンと気温が上がるでしょう。



◆土日の予想最高気温

30日(土)は28℃前後のところが多く、今日と比べて6℃くらい上がるところが多いでしょう。

そして、31日(日)は新潟市で31℃、阿賀町で32℃など広い範囲での真夏日になりそうです。



土日ともに熱中症には十分注意をしてお過ごしください。



◆気になる台風6号の最新進路予想図

現在、フィリピンの東にある台風6号は今後もさらに発達をしながら北上し、来週前半に暴風域を伴って沖縄に接近する見通しです。その後は、東よりに進路を変えて6月3日(水)午後には本州にかなり接近するでしょう。



そして、このあとの進路次第で県内にも影響が出る可能性があります。



◆台風の影響を受ける4つの進路パターン

①日本海を進むときは猛烈な暑さ

②台風の中心が県内のすぐ西を通るときは、暴風のおそれ

③県内を直撃する場合は、雨や風の影響が大きく大荒れの天気に

④関東の沿岸を通るときは、台風の規模によっては県内でも大雨に



今回の『台風6号』は、いまのところは④に近いコースを進む可能性が高くなっています。



◆週間予報

6月2日(火)は曇りマークですが天気が下り坂で、次第にまとまった雨雲がかかるでしょう。

6月3日(水)と4日(木)は、各地傘マークとなっていて所々で雨脚が強まりそうです。



台風の進路によっては大雨となる可能性もありますので、台風の動向と併せて最新の気象情報に注意をするようにしてください。