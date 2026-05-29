「ビヨンド・ザ・ダイヤモンド」にナインが参加

ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、デーゲームのツインズ戦に勝利した。その数時間後、球団公式SNSはチャリティイベントに出席するナインの様子を公開。中でも、オシャレに決めた村上宗隆内野手の姿に、「かっこいい」「ああ、ムネ」と日米ファンはうっとりしている。

球団公式SNSは「彼らはドレスアップすると本当にかっこいいね」と綴り、チャリティイベント「ビヨンド・ザ・ダイヤモンド」に出席する選手たちの姿を投稿した。タキシードなどを着用し、ドレスに身を包んだ愛妻と出席するナインの姿も確認できる。そして、投稿の“先頭”を飾ったのが村上だった。

村上は27日（同28日）にア・リーグ最速で20号をマーク。この日は適時二塁打を放ち、41打点でリーグトップに並ぶなど、本塁打と打点の2冠王に浮上した。天才打者はデニム系で統一し、左手首には高級時計が巻かれている。

普段のユニホームと異なる珍しい姿にファン注目。「ああ、ムネ。私の輝かしい王よ」「ムラカミのデニムのセットアップは最高に似合っている！」「ムネの私服のセンスは、文句なしのベストドレッサーだ」「ムネは最高にクール」と米ファンも歓喜した他、「村上くんかっこいい」「ムネちゃん！かっこいい！」「ムネは相変わらず可愛いなぁ」と日本人も大興奮だった。（Full-Count編集部）