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修学旅行で先生がお風呂に入るのは「生徒が寝た後」だった。大浴場を避け個室を利用する裏事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「実は先生は修学旅行の時、お風呂に入ってい… #元教師 #先生 #修学旅行」を公開した。元中学校教師であるすぎやま氏が、修学旅行における教員たちの知られざる入浴事情について解説し、生徒の就寝後に個室を利用するという実態を明かしている。



学生時代、誰もが一度は経験する修学旅行。しかし、引率する教員がいつ、どのようにお風呂に入っているのかを知る機会は少ない。すぎやま氏は動画の冒頭で寄せられた質問に対し、「入ってるに決まってんだろ」と断言する。2泊3日の間に入浴できない労働環境は「ブラックすぎる」と指摘し、もし入浴できずに教員が臭くなってしまえば周囲の生徒にとっても地獄であると、入浴の必然性を論理的に説いた。



具体的な入浴のタイミングについて、すぎやま氏は「生徒が寝た後」だと説明する。生徒の就寝後に見回りや教員間の会議を済ませ、すべての業務が落ち着いてからようやく入浴の時間を迎えるという。さらに、入浴する場所については、大浴場を利用するのではなく、あらかじめ用意された個室のお風呂に入ることが多いという実態を明かした。



宿泊施設に個室がなく、仕方なく大浴場を使う場合であっても、絶対に生徒と鉢合わせしないように時間をずらして利用するとすぎやま氏は語る。「心は乙女なんだよ」と語り、教員としての威厳だけでなく、一人の人間としての羞恥心が垣間見える瞬間だ。また、教員同士の入浴についても「好き好んで一緒には入らない」と述べ、「何が嬉しくて校長に裸見られないといけないのよ」「パワハラやめて」と、ユーモアを交えながら現場の切実な裏事情を展開した。実際には教員間でも入浴時間をずらし、「先にどうぞ」と互いに調整しているという。



修学旅行という非日常の裏側には、生徒の安全と指導を優先しながら、自身のプライバシーを確保しようと苦心する教員たちの姿があった。普段は見ることのできない教員の人間らしい一面とタイムスケジュールの実態を知ることで、学校行事を支える裏側の苦労に気づきを得られる内容となっている。