この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【新たな挑戦物語】密着final、大人になってこれほど悔し涙を流したことがあるか？パワーリフティングに全てを懸けた男の1年。本番の結果はいかに！ @iitokodorinasu」を公開しました。動画では、元ボクシング日本王者の芹江匡晋が「第43回 栃木県パワーリフティング選手権大会」に挑む姿に密着しています。



1年間の過酷なトレーニングと4ヶ月に及ぶ減量を経て、59kg級にエントリーした芹江。大会はスクワット、ベンチプレス、デッドリフトの3種目で行われました。最初のスクワットでは130kgに挑戦するも、しゃがみの深さの判定などで3回の試技すべてが失敗に終わります。続くベンチプレスでも、緊張から合図の前にバーをラックに戻してしまうなどのミスが重なり、記録を残すことができませんでした。



最後のデッドリフトでは170kgの挙上に成功し意地を見せましたが、全9回の試技のうち成功はわずか2回にとどまり、総合記録はゼロという厳しい結果に。大会後、芹江は「9回やって2回しか成功してないですからね」「カッコ悪いなと思えたのが久々ですね」と悔しさを滲ませつつも、「もう1年やるか」と次なる挑戦への意欲を語りました。



目標に向かって本気で打ち込み、挫折を味わいながらも前を向く芹江の姿は、挑戦することの尊さを教えてくれます。日々のモチベーションアップに、ぜひこの熱い記録をチェックしてみてはいかがでしょうか。