ＴＢＳ系列の朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ’」（月〜金曜、前４時半）、「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（同、前５時２０分）に同局の新人アナウンサーが６月から出演することが２８日、分かった。

出演するのは、今年４月に入社した多田成美アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサー、藤岡源アナウンサーの３人。多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日の担当になる。

【新人アナウンサーのコメント】

多田成美「これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心からうれしく思います。私にとって朝の情報番組は、『今日も一日頑張ろう』と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。６月からは『ＴＨＥ ＴＩＭＥ’』『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』の一員として、皆さまにすてきな朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします」

バーンズ恵麻「『ＴＨＥ ＴＩＭＥ’』『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』は、社会の動きを捉え、万全な１日をスタートさせるための『元気をチャージしてくれる』大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きとうれしさで胸が高鳴りました！初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！」

藤岡源「学生時代、部活の朝練に向かう前、毎朝活力をくれたのが『ＴＨＥ ＴＩＭＥ’』『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とってもうれしいです！私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の素な加賀明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！」