Aile The Shotaが今年2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え3月よりスタートした自身最大規模となる全国11都市ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞が、5月28日(木)のZepp DiverCity(TOKYO)公演をもってツアーファイナルを迎えた。

『REAL POP 2』は、2024年11月にリリースされた1stアルバム『REAL POP』で掲げた“本質的で大衆的であること”というコンセプトを継承し、そのスピリットをさらに進化させた第2章となる作品。Aile The Shotaならではの感性とクリエイティビティで、J-POPシーンに新たな風を吹き込む1作となっている。

本公演は、『REAL POP 2』の世界観を体現するようなステージ演出で構成され、1曲目はアルバム同様「開花宣言」からスタート。DJ、Drums、Guitar、Bass、Keyboardからなる5人編成のバンドメンバーに加え、11名のダンスクルー・ODORI、さらにスペシャルゲストとして世界屈指のダンスクルー・RHT.の10名も参加し、総勢26名による華々しく迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。

さらに、国内外の数々のアーティストの振付を手掛けるダンスチーム・GANMIよりSotaがサプライズ出演。会場の熱気をさらに高めた。

本編終了後のアンコールでは、再び「開花宣言」を披露。曲中のMCにて、「2027年3月13日。日本武道館で待っているぞ！」と、＜Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館＞の開催がサプライズ発表された。会場に集まった観客はもちろん、YouTubeでライブ配信を視聴していたファンからも歓喜の声が溢れた。

なお、本ツアーファイナル公演の模様は、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信中。当日会場に足を運べなかった方はもちろん、もう一度あの感動を味わいたい方も、ぜひチェックしてほしい。