BS-TBSスポーツのX（旧ツイッター）が28日に更新され、午後11時30分から放送予定だった「6月4日開幕！バレーボールネーションズリーグ」を休止することを発表した。大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕。これを受け、男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更されていた。

「今夜11時30分から放送を予定しておりました 6月4日開幕！バレーボールネーションズリーグ は放送を休止いたします」と休止を発表。「11時30分からはいぬじかんを放送いたします」と案内した。

同番組では「大会の見どころ&日本代表注目選手をたっぷり紹介」するとし、11時30〜45分の前半は女子代表、11時45分からの後半は男子代表を取り上げる予定だった。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会（JVA）の公式サイトによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者は身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。

JVAは声明で「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表。会見では他の代表選手の他の選手、スタッフの所持品検査を行い、今後薬物検査を行うことも明かしていた。