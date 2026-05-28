【2026球宴ファン投票】5月28日の中間発表 サトテル、森下翔太が10万票突破！岩崎優も抑え投手2位に浮上！
日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
佐藤輝明（阪神）、森下翔太（阪神）が10万票突破。セ・リーグの抑え投手では岩崎優（阪神）が前日の3位からマルティネス（巨人）を抜いて2位に浮上した。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
38,309 高橋遥人（阪神）
29,495 山野太一（ヤクルト）
20,174 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
71,192 大勢（巨人）
26,731 星知弥（ヤクルト）
13,817 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
75,541 キハダ（ヤクルト）
29,808 岩崎優（阪神）
27,706 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
37,868 坂本誠志郎（阪神）
31,374 古賀優大（ヤクルト）
28,908 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
85,230 大山悠輔（阪神）
30,632 筒香嘉智（DeNA）
25,561 オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
69,741 中野拓夢（阪神）
39,656 牧秀悟（DeNA）
18,553 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
106,354 佐藤輝明（阪神）
27,302 武岡龍世（ヤクルト）
21,355 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
52,014 村松開人（中日）
48,072 長岡秀樹（ヤクルト）
32,715 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
114,405 森下翔太（阪神）
54,182 度会隆輝（DeNA）
50,538 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
28,382 平良海馬（西武）
26,059 伊藤大海（日本ハム）
18,057 エスピノーザ（オリックス）
＜中継投手＞
37,862 椋木蓮（オリックス）
33,432 甲斐野央（西武）
30,712 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
56,439 マチャド（オリックス）
33,598 岩城颯空（西武）
27,318 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
50,563 田宮裕涼（日本ハム）
34,905 若月健矢（オリックス）
25,582 小島大河（西武）
＜一塁手＞
61,996 ネビン（西武）
60,836 清宮幸太郎（日本ハム）
28,273 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
57,129 太田椋（オリックス）
39,329 小川龍成（ロッテ）
34,601 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
72,315 栗原陵矢（ソフトバンク）
34,447 郡司裕也（日本ハム）
30,007 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
37,492 村林一輝（楽天）
33,413 水野達稀（日本ハム）
31,687 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
71,082 万波中正（日本ハム）
61,153 西川史礁（ロッテ）
58,485 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
74,538 レイエス（日本ハム）
46,458 柳田悠岐（ソフトバンク）
22,662 森友哉（オリックス）