トヨタ新型「ヤリスクロス」に注目！

2026年4月16日、トヨタ・モーター・ヨーロッパが「ヤリスクロス」の改良モデルを発表しました。

日本で人気の高いヤリスクロスは、欧州市場でも高い支持を得ているモデルですが、今回の改良でどのように進化したのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが斬新グリルの「新たなヤリスクロス」です！（30枚以上）

ヤリスクロスはトヨタのヨーロッパ部門が開発したコンパクトサイズのクロスオーバーSUVです。本来は欧州市場向けモデルでしたが、豊田章男会長（当事は社長）の提案で日本にも導入されることになりました。

ちなみに日本では2020年8月に発売されましたが、本来のターゲットであった欧州市場ではコロナの影響で1年遅れて2021年9月に市場投入されています。

ボディサイズは全長4180mm×全幅1765mm×全高1595mm。コンパクトカー「ヤリス」と同じGA-Bプラットフォームを採用していますが、ヤリスクロスの方が全長が240mm長くなっています。

駆動方式はFWDと4WDの2種類で、パワートレインは欧州市場向けにハイブリッドのみの展開となります。従来のシステムを継続する「ハイブリッド115」に加え、より高出力なモーターを組み合わせた新しい「ハイブリッド130」の2タイプがラインナップされました。

今回の改良で大きく変更されたのはエクステリアです。

これまでは大きく開口したようなデザインのグリルが採用されていましたが、新モデルではボディと同色のハニカム（ハチの巣）メッシュグリルに変更。フレームレスタイプのため、フロントバンパーと一体化したフロントフェイスになりました。

標準モデル以外に、スポーツモデル「GRスポーツ」もフロントグリルがハニカムメッシュグリルに変更となっています。

ヘッドライトの再設計も行われ、LEDデイタイムランニングライトがバンパー部分からヘッドライトユニット内に変更。この改良も、エクステリアのスマートなイメージを高めている要因です。

その他、新カラーの「プレシャスブロンズ」が設定されました。こちらはブラックルーフとの組み合わせ専用のカラーリングとなります。また、これまで設定されていたシマリングシルバーが廃止となり、新しくセレスタイトグレーが加わっています。

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日本向けのヤリスクロスは2026年2月に一部改良が行われ装備やカラーリングの変更などが行われましたが、エクステリアの変更はありませんでした。

そのため、エクステリアが刷新され、よりスマートになった欧州向けモデルを国内でも販売してほしいという声も挙がっています。

日本向けモデルも同じようなハニカムメッシュグリルになるのか、今後の展開に注目しましょう。