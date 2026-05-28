14種類のテーマカラーでシーンや気分に合わせた空間を演出

トヨタ／レクサス向けのサブスクサービスなどを展開するKINTOが2026年5月27日、同社の「LEXUS UPGRADE FACTORY」で、「LEXUS NX」の車内イルミネーションを進化させる「イルミネーションアップグレード（MellowGlow）」の提供を開始しました。

LEXUS UPGRADE FACTORYとは、既存車両にLEXUS純正オプションを後付けできるサービスです。

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「イルミネーションアップグレード（MellowGlow）」は、LEXUS純正ならではの緻密な光制御によって、上質な室内空間を演出するアイテムです。乗り込んだ瞬間から高揚感を得られ、さらに時間の経過とともに光の色や明るさが変化する“光のゆらぎ演出”を取り入れたことで、夜間のドライブをより上質で特別な体験へと高めるとしています。

最大の特徴は、テーマカラーごとに異なる光の演出です。ドアトリムやドアハンドル、フロントトレイなど複数箇所のイルミネーションが連動し、ゆるやかなグラデーション変化を生み出します。従来の静的なアンビエントライトとは異なり、空間全体に奥行きとリズム感を与えることで、より上質な車内空間を演出するとのことです。

なお、テーマカラーは全部で14種類あり、それぞれの世界観が、異なる空間を演出します。例えば「Rain forest」「Bamboo」「Lightning」は癒やし、「Dawn」「Sunset」「Afterglow」はリラックス、「Warm white」「Silky white」「Daylight white」は覚醒、「Iceberg」「Waterfall」「Meteor」は集中といったように、シーンや気分に合わせて選択できます。

さらに「Flare red」「Heat blue」といった高揚感を演出するカラーも設定されており、ドライバーの感性に合わせた多彩な空間演出が可能とのことです。

なお、ディーラーオプションの「カップホルダーイルミネーション（マルチカラー）」および「ドアポケットイルミネーション（マルチカラー）」装着車では、カップホルダーやドアポケットのイルミネーションも連動して、色と明るさが緩やかに変化します。

「イルミネーションアップグレード（MellowGlow）」の対象車種とグレードは、2024年3月以降生産のLEXUS NX「version L」「F SPORT」「OVERTRAIL」で、インテリアイルミパッケージ装着車が対象です。価格は税・工賃込みで8万8000円（メーカー保証付き）。所有車両・サブスク利用車両問わず、申し込めます。

施工は全国の対象販売店で受け付けており、申し込みは専用WEBサイトから行えます。