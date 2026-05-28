-真天地開闢集団-ジグザグが11月より、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演＜ジグザグ 10周年記念禊＞を開催することに加えて、新曲を「其の慈愛で」6月3日に配信リリースすることが発表となった、

単独禊＜ジグザグ 10周年記念禊＞は、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールにて開催されるもの。-真天地開闢集団-ジグザグは6月より全国ツアー＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞をスタート、10月に自身初の海外公演となる台湾公演を予定しているが、これに続いて10周年イヤーの集大成を飾る自身最大級の記念アリーナ公演として実施されるかたちだ。

新曲「其の慈愛で」(読み：そのあいで)は10周年イヤー第一弾として、全国ツアー＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞初日となる6月3日に配信リリースされる。同楽曲は、5月25日に開催された＜プレライブ “47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜”＞のステージ上でサプライズ初披露された新曲だ。昭和歌謡を想起させる叙情的なメロディと重厚なロックサウンドを融合。愛・痛み・救済を描いた濃密かつ美しい歌詞世界が、バンドの原点と進化、その両面を映し出す意欲作として届けられる。

■新曲「其の慈愛で」

2026年6月3日(水)配信開始

Pre-add / Pre-save：https://skszigzag.lnk.to/SonoAide

Cover Art by 命 -mikoto-

■単独禊＜ジグザグ 10周年記念禊＞

11月23日(月/祝) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

12月13日(日) 大阪・大阪城ホール

■＜ゆっくり行脚禊 〜番外編〜 in 台湾 ( 行腳巡禮MISOGI 〜番外篇〜 in 台灣 )＞

10月4日(日) 台湾・Zepp New Taipei

詳細：https://zigzag.asia/live/20261004.html

■47都道府県ツアー 続偏＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞

6月03日 埼玉・川口総合文化センター・リリア メインホール

6月07日 栃木・栃木県総合文化センター メインホール

6月10日 熊本・熊本城ホール メインホール

6月12日 鹿児島・指宿市民会館

6月19日 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

6月21日 奈良・なら100 年会館 大ホール

6月26日 大阪・フェスティバルホール

6月28日 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール

7月01日 山形・山形市民会館 大ホール

7月03日 青森・リンクモア平安閣市民ホール

7月10日 兵庫・アクリエひめじ (姫路市文化コンベンションセンター) 大ホール

7月12日 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

7月14日 滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール

7月18日 富山・高周波文化ホール 大ホール

7月20日 新潟・長岡市立劇場 大ホール

7月24日 佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール

7月26日 宮崎・都城市総合文化ホール 中ホール

8月02日 徳島・藍住町総合文化ホール 大ホール

8月08日 北海道・函館市民会館 大ホール

8月11日 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

8月14日 広島・広島上野学園ホール

8月16日 鳥取・米子市公会堂

8月21日 宮城・仙台サンプラザホール

8月23日 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

8月28日 東京・J:COM ホール八王子

9月01日 神奈川・カルッツかわさき ホール

9月04日 香川・サンポート高松 大ホール

9月06日 山口・KDDI 維新ホール

9月08日 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

9月11日 石川・本多の森北電ホール

9月19日 山梨・YCC 県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール

9月23日 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

9月26日 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

詳細：https://zigzag.asia/yukkuriangya/