東大大学院准教授で経済思想・社会思想が専門の斎藤幸平氏が28日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及した。

事故を巡り、文部科学省は22日、米軍普天間飛行場の辺野古移設への抗議船に生徒を乗せ、特定の見方に偏った教育をしたのは政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、高校を運営する学校法人同志社（同）に是正を指導した。安全管理も「著しく不適切」だと指摘した。文科省によると、政治的中立性を巡り同法違反を認定するのは初めて。

文科省は、辺野古移設の学習で、生徒を乗せる船が抗議船だと複数の教員が認識していたことや、生徒に多面的見解を十分に提示しなかったのは問題があると判断。「特定の見方・考え方に偏った取り扱いだった」と認定した。事前下見をせず、船に教員が同乗しなかった点は安全上の重大な判断ミスだとした。

松本洋平文部科学相は26日の閣議後記者会見で、文科省の判断が、平和教育の萎縮を生む恐れがあると指摘されている点に関し「萎縮効果を生むことは全くない」と反論。政治的中立性の趣旨を、特定の見方に偏ることなく、生徒の主体的判断を妨げないようにするものだと説明し「政府の立場のみを中立とするものではない。私自身が結論ありきで指示を出したことは一切ない」と述べた。

一方、船が事業登録していなかったとして内閣府沖縄総合事務局は22日、海上運送法違反容疑で死亡した船長（71）を刑事告発した。

斎藤氏は、文科省の教育基本法に反するという判断について「まず私の立場をはっきりさせておくと、私は左翼で辺野古の基地建設は反対ですが、まず言わなければいけないことがあると思っていて」と切り出し、「今回の文科省の判断をもってして教育への介入だと批判したり騒いだり前に平和教育の一環として生徒たちを反基地の抗議船に乗せるっていうことは、やっちゃいけないってことは、これはむしろ反対する人たちだからこそまず言わなきゃいけないと思うんですよね」と指摘。

そして、「そういう意味で言うと（沖縄県知事の玉城）デニーさんが現場を見ることはやっぱり大事で、そういう機会が奪われるべきではないっておっしゃってますけど、別に現場を見に行くことがいけないって誰も言ってなくて、やっぱりそういう現場を見に行くにしたって、方法があるだろうと」と言い、「わざわざ安全が十分に確保されていない、しかも特定の政党が入っている抗議船に乗っけるっていうことがよくないんじゃないかって。それが今回例えば（教育基本法）14条第2項の内容にも反しているわけであって、これはちょっとレベルが違う話だと思う」と自身の受け止めを述べた。

その上で「広島の原爆ドームに行って被爆者の方の話を聞くとか、沖縄に行って戦争を経験された方の話を聞いて、戦争のことについていろいろ考えるっていうのと、抗議船に乗るっていうのはかなり政治的なニュアンスが出てきてしまいます」とし、「これは本当にデモに参加するとか、座り込みに参加するというのと、政治的な濃淡で言うと、そういうものにどちらかというと近い話なので、これが結局さまざまな立場を扱うような平和教育の一環だと強弁しても、これに関してはちょっと厳しいのではないかっていうのが私の今の認識です」と自身の見解を述べた。