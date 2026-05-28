元モーニング娘。の辻希美が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの成長に合わせて、寝室を“プチ改造”する様子を公開した。

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動画は今回模様替えを行う寝室からスタート。普段はダブルのマットレスをふたつ敷き、辻、夫の杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くん、そして夢空ちゃんの4人で寝ているそうだが、最近になって問題が発生しているという。それは、夢空ちゃんが動いてマットレスから落ちたり、隙間にハマったりしてしまうこと。「安心な状況じゃない」ということで、安眠環境を整えるべく“ゆめ仕様”にプチ改造しよう、というのが今回のテーマだ。

第一に、夢空ちゃんが転げ落ちて怪我をしないよう、高さのあるマットレスを布団に置き換えることに。マットレスは長男・青空くんの部屋で使いことを検討しつつ、セミダブルサイズのすのこを2枚敷き、布団を敷いていく。腰痛を抱える辻のため、動画スタッフや家族が入れ替わり立ち替わり手伝いにくる様子が微笑ましく、幸空くんは「なんか狭くなってない？」と正直な感想をこぼしつつ、「狭い方が居心地いいかな！」と即座にフォロー。互いを思いやる辻ファミリーらしさが垣間見えた。

夢空ちゃんはすくすく成長しており、好奇心とともに行動範囲も広がっている。意図しない「いたずら」もできるようになっており、成長に合わせて生活環境を調整していく必要があり、こうして細やかに動画で報告すると、似た環境にある視聴者の役に立ったり、逆にアドバイスがもらえたりするのも利点だろう。オムツやミルクセットをまとめた夢空ちゃん用のスペースも含め、一新された寝室に本人もニコニコうれしそうだ。

動画コメント欄には、「衣替えも兼ねたいい寝室作りになりましたね」「子供産まれるので布団どんな感じか参考になりました！」「夢空ちゃん自力で動けるの可愛いw」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）