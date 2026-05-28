「さあアーセナル、お前たちの番だ！」まさに最高峰のプレミア勢、“完全制覇”へ王手。来季はなんと9/20が参戦
最高峰は伊達じゃない。
現地時間5月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがラージョと対戦。51分にジャン＝フィリップ・マテタが決勝点を挙げ、1−0で接戦を制した。
フル出場で躍動した鎌田と、今季限りで退任するオリバー・グラスナー監督は、フランクフルト時代のヨーロッパリーグ（EL）に続いての欧州カップ戦制覇となった。
また、今季のプレミアリーグ勢としては、先日にELを制したアストン・ビラに続いての優勝を達成。5月30日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）の決勝でもアーセナルが勝ち残っており、“完全制覇”への期待が高まっている。
22年ぶりにプレミアリーグの頂点に立ったアーセナルは、CL連覇を目指すパリ・サンジェルマンを打ち破り、ビラ、パレスに続けるか。プレミアリーグ公式Xは「さあガナーズ（アーセナルの愛称）、次はお前たちの番だ！」とエールを送っている。
来季に目を向けても、1位のアーセナルから8位の三笘薫が所属するブライトン、そして15位ながらECL優勝でEL権を手にしたパレスと、なんとプレミアリーグ20クラブ中9クラブが欧州カップ戦に参戦。振り返れば、昨夏のクラブ・ワールドカップもチェルシーが制しており、最高峰と称されるプレミアリーグが独占状態だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】歓喜のトロフィーリフトがばっちり！ 鎌田が自身２度目の欧州カップ優勝
現地時間5月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがラージョと対戦。51分にジャン＝フィリップ・マテタが決勝点を挙げ、1−0で接戦を制した。
フル出場で躍動した鎌田と、今季限りで退任するオリバー・グラスナー監督は、フランクフルト時代のヨーロッパリーグ（EL）に続いての欧州カップ戦制覇となった。
22年ぶりにプレミアリーグの頂点に立ったアーセナルは、CL連覇を目指すパリ・サンジェルマンを打ち破り、ビラ、パレスに続けるか。プレミアリーグ公式Xは「さあガナーズ（アーセナルの愛称）、次はお前たちの番だ！」とエールを送っている。
来季に目を向けても、1位のアーセナルから8位の三笘薫が所属するブライトン、そして15位ながらECL優勝でEL権を手にしたパレスと、なんとプレミアリーグ20クラブ中9クラブが欧州カップ戦に参戦。振り返れば、昨夏のクラブ・ワールドカップもチェルシーが制しており、最高峰と称されるプレミアリーグが独占状態だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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