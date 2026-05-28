カレー研究家の一条もんこさん（48）が28日までにXを更新。結婚を発表した。

「ご報告です。『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と報告。

「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした。本日発売の『一条もんこのカレーなる人生』には、カレーに救われてきた私の人生と、最後に起きたこの大きな転機を綴っています。人生は、何歳からでも変わる」と記述。

「一歩踏み出す勇気と行動が人生を変えるという事を、自分は身をもって経験してきました。そしてこれからも 本当の答えはSNSでもAIでもない『自分の中』にあります。そして幸せは、思いがけないタイミングでやってくる」と主張。

「この本が誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします」と締めくくり、最後にハッシュタグ「#結婚しました #48歳で結婚 #一条もんこのカレーなる人生 #カレー」を添えた。

一条さんは新潟県出身。年間850食カレー。