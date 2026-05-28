「FIFAワールドカップ2026」の開幕まで11日となる5月31日（日）に国立競技場で開催されるサッカー日本代表「FIFAワールドカップ2026」前国内最後の強化試合。日本テレビ系ではよる7:00〜9:54「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。日本×アイスランド」を全国ネットで生中継する。

解説は、2014年ブラジル大会に出場した柿谷曜一朗氏。2024年シーズンまで現役でプレーしていた経験を生かし、選手がピッチ内で見ている景色やプレー選択の意図などを、選手目線で解説していただく。

■副音声「SAMURAI BLUEに託したい夢」企画

副音声では、“日本一丸”となってSAMURAI BLUEを応援すべく、レジェンド選手やなでしこ選手がその想いを語る企画を実施。レジェンド選手やFIFAワールドカップに熱い想いを持つ方々が出演し、「FIFAワールドカップ2026」に挑むSAMURAI BLUEへそれぞれの思いや夢を託していただく。副音声の解説は前半を北澤豪氏、後半を城彰二氏が務め、レジェンドゲストとして鈴木隆行氏、坪井慶介氏、今野泰幸選手が登場。なでしこジャパンメンバーの清水梨紗選手、長野風花選手もゲスト出演。そしてサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー JI BLUEの中でも屈指のサッカー好き、白岩瑠姫、西洸人も出演しエールを送る。

副音声放送席の模様は、YouTube 日テレスポーツアカウントでライブ配信。YouTubeでは試合前の日本代表練習もライブ配信し、国内最後の強化試合に挑む選手たちの様子をお届けする。

配信日時：2026年5月31日（日）ごご6:45頃〜よる9:30頃

URL：https://youtube.com/live/yEQNYRT1jJ4

＜放送概要＞

「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 日本×アイスランド」

2026年5月31日（日）よる7:00〜9:54

全国ネット生中継（日本テレビ系28局＋テレビ大分＋UMKテレビ宮崎）

■出演者

解説：柿谷曜一朗

実況：山本紘之（日本テレビアナウンサー）

リポート：山粼誠（日本テレビアナウンサー）

壮行会進行：ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー）

■副音声

前半解説：北澤豪（元日本代表MF）

前半ゲスト：清水梨紗（なでしこジャパン）

前半ゲスト：坪井慶介（元日本代表DF）

前半ゲスト：今野泰幸（元日本代表MF）

後半解説：城彰二（元日本代表FW）

後半ゲスト：長野風花（なでしこジャパン）

後半ゲスト：鈴木隆行（元日本代表FW）

後半ゲスト：JI BLUE 白岩瑠姫・西洸人

進行：田辺大智（日本テレビアナウンサー）

▶きょう5月28日（木）よる9:54〜10:00 日テレ＋で放送の「日曜日はキリンチャレンジカップ放送！」では「竹内涼真×森保監督 SP対談」をお届けする。「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターの竹内涼真が森保一監督に聞いたFIFAワールドカップへの思いとは？