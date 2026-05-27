HYBE、ガールズグループ専門の新レーベルABD設立 メンバーを一部解禁・2026年下半期デビュー予定と現地報道
【モデルプレス＝2026/05/27】BTSが所属することで知られているHYBE MUSIC GROUPが、新レーベル・ABDを設立したことがわかった。5月26日、公式サイトやX、Instagramが開設された。
【写真】HYBE新レーベル所属で話題の美女
投稿では「＃ABD 」「＃abolddream」とタグが添えられ、新レーベルを象徴する画像や動画コンテンツの数々が公開。公式サイトでは、「ABD（A Bold Dream）は、HYBE MUSIC GROUPが設立したガールズグループ専門の新レーベルです。AとBの次にCではなくDを思い描く、柔軟で軽やかな発想のクリエイティブを目指します。音楽本来の楽しさを追求すると同時に、ファンとアーティストについての深い理解を基盤に、K-POPの新たな領域を拡張していきます」とレーベルについての説明が記載されている。
また、現地メディアによると、「今回の映像には2026年下半期にデビューを予定している新しいガールグループのメンバーの一部が初めて姿を現した」と報じられており、可愛らしいビジュアルにも注目が集まった。
この投稿を受け、ネット上では「期待大」「既に完成されたビジュアル」「みんな可愛すぎる」「デビューが待ち遠しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】HYBE新レーベル所属で話題の美女
◆HYBE、新レーベルABD設立
投稿では「＃ABD 」「＃abolddream」とタグが添えられ、新レーベルを象徴する画像や動画コンテンツの数々が公開。公式サイトでは、「ABD（A Bold Dream）は、HYBE MUSIC GROUPが設立したガールズグループ専門の新レーベルです。AとBの次にCではなくDを思い描く、柔軟で軽やかな発想のクリエイティブを目指します。音楽本来の楽しさを追求すると同時に、ファンとアーティストについての深い理解を基盤に、K-POPの新たな領域を拡張していきます」とレーベルについての説明が記載されている。
◆HYBE新レーベルABD、ガールズグループのメンバー一部解禁で反響
この投稿を受け、ネット上では「期待大」「既に完成されたビジュアル」「みんな可愛すぎる」「デビューが待ち遠しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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