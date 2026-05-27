2児の母・木下優樹菜、冷凍肉活用の手料理公開「白米がどんどん進みそう」「お酒のおつまみにも最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】元タレントの木下優樹菜が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍していた肉をふんだんに使った手料理を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「お酒のおつまみにも最高」冷凍肉活用の2品
木下は「買ってから冷凍保存していたお肉達を活用」とコメントを添え、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。「鶏胸肉の低温ハムとしゅんぎくのコチュ和えもの」「大根と、牛肩ブロックをニンニクと生姜と長ネギで煮てコチュジャンとかダシダとか味噌調味料いれて白米のお供」とつづり、冷凍肉を活用したピリ辛でスタミナ満点の食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「牛肩ブロックの煮込み、白米がどんどん進みそう」「冷凍肉はお守りですよね」「お酒のおつまみにも最高」「お料理上手で羨ましい」「ヘルシーで美味しそう」といった声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「お酒のおつまみにも最高」冷凍肉活用の2品
◆木下優樹菜、冷凍保存の肉を活用した手料理披露
木下は「買ってから冷凍保存していたお肉達を活用」とコメントを添え、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。「鶏胸肉の低温ハムとしゅんぎくのコチュ和えもの」「大根と、牛肩ブロックをニンニクと生姜と長ネギで煮てコチュジャンとかダシダとか味噌調味料いれて白米のお供」とつづり、冷凍肉を活用したピリ辛でスタミナ満点の食卓を披露した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「牛肩ブロックの煮込み、白米がどんどん進みそう」「冷凍肉はお守りですよね」「お酒のおつまみにも最高」「お料理上手で羨ましい」「ヘルシーで美味しそう」といった声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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