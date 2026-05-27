1児の母・宮崎宣子、長男への弁当公開「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」「綺麗な詰め方が参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために手作りした弁当を公開した。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」2歳長男への弁当
宮崎は「今日のお弁当 さて、何点か？毎日毎日試行錯誤」とつづり、「いってらっしゃい！」の文字を添え2歳長男のために作った弁当の写真を公開。黄色い弁当箱には、きんぴら、唐揚げ、ほうれん草ハンバーグ、ミニウインナー、青梗菜としめじ炒め、ブロッコリー、煮豆、乗り物の形に整えたかつお節と昆布のおにぎりが美しく詰められている。おにぎりの周りは枝豆とコーンで彩りを添えており「おにぎりの周りを埋める枝豆、コーン以外 何かオススメありますか？」と、問いかけている。
この投稿に、ファンからは「今日も美味しそう」「品数が豊富ですごい」「何で埋めるか問題、あるあるですね」「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」「綺麗な詰め方が参考になる」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」2歳長男への弁当
◆宮崎宣子「毎日毎日試行錯誤」の手作り弁当公開
宮崎は「今日のお弁当 さて、何点か？毎日毎日試行錯誤」とつづり、「いってらっしゃい！」の文字を添え2歳長男のために作った弁当の写真を公開。黄色い弁当箱には、きんぴら、唐揚げ、ほうれん草ハンバーグ、ミニウインナー、青梗菜としめじ炒め、ブロッコリー、煮豆、乗り物の形に整えたかつお節と昆布のおにぎりが美しく詰められている。おにぎりの周りは枝豆とコーンで彩りを添えており「おにぎりの周りを埋める枝豆、コーン以外 何かオススメありますか？」と、問いかけている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「今日も美味しそう」「品数が豊富ですごい」「何で埋めるか問題、あるあるですね」「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」「綺麗な詰め方が参考になる」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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